Francesco Chiofalo profondamente deluso dalle persone che lo circondano: “I miei amici ci hanno provato con Antonella Fiordelisi”

Francesco Chiofalo qualche mese fa ha rivelato che Antonella Fiordelisi lo aveva lasciato a causa di un presunto tradimento. La notizia ha fatto molto scalpore sul web e per settimane sui giornali di gossip non si è parlato di altro. La fine della loro relazione ha ferito molto Francesco, infatti sui social ha sempre affermato di non riuscire più a mangiare o a dormire senza avere accanto la sua compagna.

Nelle settimane successiva ha fatto di tutto per riconquistarla e poter stare nuovamente con lei, ma sembrerebbe che non fosse l’unico a cercare di “rubare il suo cuore”. Infatti Francesco Chiofalo ha raccontato che alcuni suoi amici, o almeno così si fa per dire, abbiano provato a conquistare la sua ex Antonella.

Francesco Chiofalo: deluso dai suo ‘amici’

Francesco Chiofalo ha raccontato sul suo profilo Instagram attraverso alcune Stories che dei suoi amici ci hanno provato con la sua ex. Un’atteggiamento che non gli è andato giù: “Non vi fidate mai degli amici, non vi fidate mai di chi troppo presto vi chiama “bro“, “fratello” e manco vi conosce bene, sentite a me. Ho deciso di spu***nare un po’ di gente, ho deciso di fare un po’ di spu***namento generale.

Poi aggiunge: “Dato che sono venuto a sapere che molti miei amici e personaggi pubblici, più di uno e pure fidanzati che mi chiamavano “bro“, “fratello“, e che si professavano grandi amiconi miei quando mi sono lasciato con la mia ex, Antonella, invece di fare uno squillo a me per vedere come stavo, hanno pensato bene di scrivere alla mia ex per cominciare a battergli i pezzi, come si dice a Roma, a provaci con lei. […] Di certi ci sono rimasto veramente molto male e alcuni sono addirittura fidanzati. Visto che fanno tutti i bravi e i puritani, ho deciso che tra qualche giorno faccio i nomi così li spu***no perbenino e vediamo poi chi ride.”

Leggi anche

>>> Selvaggia Roma rivela: “Francesco Chiofalo mi ha messo le mani addosso”

>>> Temptation Island Vip: Francesco Chiofalo senza freni contro Er Faina

>>> Antonella Fiordelisi, infuriata, parla di Francesco Chiofalo

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI