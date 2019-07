Antonella Fiordelisi, compagna di Francesco Chiofalo, si è infuriata per delle voci che circolano sul suo ragazzo.

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi stanno insieme da un po’ e sembrano essere una coppia molto affiatata. I due, che si mostrano spesso insieme sui social e che hanno un contatto aperto con i propri follower, ieri si sono trovati al centro di una domanda più delicata delle altre. Domanda che ha mandato su tutte le furie la Fiordelisi che ha deciso di dire la sua sia attraverso le storie di Instagram che con un messaggio riassuntivo nel quale ha spiegato il suo punto di vista ed il perché di certe voci su Francesco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Francesco Chiofalo è innamorato – VIDEO

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda Francesco Chiofalo e altri personaggi della tv CLICCA QUI!

La Fiordelisi difende Francesco Chiofalo dalle accuse di violenza

Tra le tante domande giunte ieri da parte dei follower, Antonella Fiordelisi si è trovata a dover rispondere ad una forse più delicata delle altre o che lei ha sentito in modo decisamente diverso.

La domanda era “Ma è vero che Francesco mena le donne?” Ed ecco quanto ha risposto la Fiordelisi.

“Questa è veramente una cosa che mi fa rabbia e che mi fa inca**are. Cioè, gliene sono state dette di tutti i colori a questo povero ragazzo. Addirittura che picchia le donne. Cioè, Francesco che picchia le donne. Ma stiamo scherzando? Hanno cercato di far leva sul suo aspetto fisico ovviamente poco raccomandabile per rendere credibili queste menzogne. Francesco è una persona solare che ha sempre il sorriso sulla bocca e non alzerebbe un dito a una mosca ragazzi. Franscesco ha un cuore d’oro. Ormai io ci sto convivendo si può dire da tre mesi e sono sicura, sono convinta, ci metto la mano sul fuoco, che non mi toccherebbe neanche con un dito e non l’avrà fatto neanche sulle altre. Chiunque abbia detto il contrario l’ha fatto solo per dare notizia e farsi qualche articoletto sul gossip però c’è un limite e si chiama umanità e dire delle cose così false su di una persona è una cattiveria mostruosa.”

Parole, specie le ultime che si riferiscono senza alcun dubbio a Selvaggia Roma, ex di Chiofalo che poco tempo fa aveva sollevato l’argomento facendo un certo scalpore e dividendo il web tra coloro che si erano trovati indignati al pensiero di un Francesco violento ed altri che non avevano minimamente creduto alle sue parole. Il dubbio però deve essere rimasto e da qui la domanda che ha fatto inalberare la Fiordelisi che in conclusione alle sue tante storie ha riassunto il tutto con un messaggio volto a mettere fine a questa storia.

“Vorrei che si mettesse la parola fine a questa maldicenza messa in giro per fare un po’ di gossip… perché lui ci è stato molto male per questa diceria e tuttora ci soffre molto. Per questo ho deciso di metterci la faccia io che sono la sua donna… Francesco non è un ragazzo violento… ha solamente l’aspetto diverso dagli altri… ma non è per niente una persona cattiva… è un ragazzo umile, solare dal cuore d’oro che ha passato tanti brutti momenti e nella sua vita ha sofferto molto… mi dispiace che abbiano cercato di infangarti così amore mio… ti amo <3”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Francesco Chiofalo in lacrime a Verissimo: “Non sono mai stato fortunato”

Parole cariche d’affetto, con le quali la Fiordelisi ha chiaramente fatto capire il suo pensiero e alle quali Francesco ha risposto, sempre tramite storie, ringraziandola ed ironizzando sul suo aspetto, probabilmente causa di parte di queste dicerie. I due, che secondo alcune voci potrebbero partecipare alla prossima edizione di Temptation Island Vip, intanto si mostrano felici come non mai e, ovviamente, sempre più innamorati.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Francesco Chiofalo: tumore maligno? Il chirurgo svela la verità

Leggi anche -> Francesco Chiofalo: come sta dopo l’operazione al cervello per il tumore

Leggi anche -> Francesco Chiofalo picchiato in un supermercato per gelosia