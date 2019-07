Make Up

Il rossetto nella sua tonalità burgundy, la nuova tendenza makeup per l’estate perfetto per ogni tipo di donna.

Una tonalità calda, avvolgente e che dona grande personalità al sorriso, il rossetto burgundy è la nuova tendenza makeup per questa estate 2019. Perfetto sia per gli incarnati più chiari che quelli olivastri, andrà sfoggiato con un makeup occhi molto naturale ed un incarnato luminoso.

Scopriamo come applicarlo e come preparare le labbra all’applicazione di questo rossetto dalla nuance molto particolare.

Rossetto burgundy, come applicarlo in modo perfetto

Le tonalità di rossetto importanti come il burgundy necessitano di una applicazione davvero perfetta, ma ancor di più di una preparazione delle labbra che dovranno essere perfettamente idratate e vellutate.

Per prima cosa si dovrà eseguire uno scrub molto leggero con una prodotto fatto in casa a base di miele e zucchero e dopo lo scrub si applicherà uno stick molto idratante lasciandolo agire per qualche minuto. Dopo aver tamponato l’eccesso di prodotto con una velina, si potrà procedere all’applicazione del rossetto.

Prima di applicare il rossetto, si dovrà utilizzare un primer per labbra che assicurerà la tenuta del rossetto. Poi si applicherà un contorno labbra, perfetta la matita trasparente che si utilizza per evitare sbavature. Con un pennellino si applicherà il rossetto e dopo averlo tamponato si potrà passare una seconda volta. Ultimo step, sfoderare il vostro più bel sorriso!

