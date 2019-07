Un menu molto gustoso per pranzo e per cena con lo zafferano. Ricette semplici e veloci che vedono come protagonista questa spezia dal sapore e dal colore unico.

Lo zafferano, una spezia che conferisce alle pietanze un sapore davvero particolare e che potrete gustare in questo menu di oggi per il pranzo e la cena con ricette che abbiamo selezionato per voi. Un primo piatto per il pranzo ed un secondo piatto per la cena abbinati entrambi a dei gustosi contorni.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cosa cucino oggi? Il menu completo con lo stracchino-VIDEO-

Il consiglio del giorno

Lo zafferano è una spezia molto gustosa e particolare e ricca di sostanze benefiche per il nostro organismo. Ottimo come antiossidante, aiuta le funzioni digestive e apporta benefici perfino al sistema nervoso. In cucina si sposa bene sia con i primi piatti che con i secondi piatti di carne e di pesce ed è una spezia che non dovrebbe mai mancare in dispensa.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria cucina, clicca qui!

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con lo zafferano

Cosa cucino oggi? Il menu completo per la cena con lo zafferano

->>>GUARDA ANCHE:

Cosa cucino oggi? Il menu completo con l’uvetta-VIDEO-

Caprese che passione, ma questa ha una marcia in più

Melanzane e yogurt greco, un matrimonio perfetto in cucina

Paella ai gamberoni e Paella colorata fredda: 2 ricette estive

Peperoni, che passione. Due ricette per fare un figurone

Insalata d’estate, tre fresche ricette

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI