Selvaggia Roma rivela i retroscena del tradimento del suo ex Francesco Chiofalo, svelando di aver subito anche violenze da parte sua

Nelle ultime ore sta facendo molto discutere il caso di Francesco Chiofalo e delle corna a Antonella Fiordelisi. Ma adesso la situazione sta diventando ancora più seria infatti poche ore fa Selvaggia Roma ha fatto una diretta in cui ha raccontato il ruolo di Aurora in tutta questa situazione e di aver subito delle violenze da parte del suo ex ragazzo.

Durante la diretta ha rivelato: “Aurora era l’amante di Francesco. Quando io sono uscita da Temptation Island ero innamorata di lui. Gli avevo perdonato tante cose. Lui mi ha ritradito con Aurora appunto. Loro si sono conosciuti mentre lui era ancora con me. Io allora l’ho lasciato, mi sono fatta coraggio. Dopo ho conosciuto un altro ragazzo, con cui poi mi sono messa insieme. Lui ai tempi mi fece passare come la traditrice. Lui fa passare tutte e tutti male, lui è molto bravo con le parole. Ha fatto tante cattiverie.”

Poi aggiunge: “Quando si frequentava con Aurora lui continuava a rompermi le balle. Tanto che mi fece litigare con il ragazzo che avevo all’epoca. Lui stava ancora con Aurora e si mise in mezzo anche Vincent il mio migliore amico e gli ha messo le mani addosso. Perché dovete sapere che lui è un manesco. Io non ho mai detto nulla, ma le volte che anche a me ha messo le mani addosso sono state tante, 20.000? 30.000? Detto questo, lui continua la relazione con Aurora. Poi a quel punto chiusi definitivamente il rapporto con Chiofalo.”

Selvaggia Roma: ecco perché Francesco Chiofalo va a Temptation Island Vip

Selvaggia Roma nel corso della diretta realizzata sul suo profilo Instagram ha svelto il vero motivo per cui Francesco Chiofalo ha deciso di prendere parte alla prossima edizione di Temptation.

Stando a quanto dichiarato da Selvaggia lui parteciperebbe al reality show solo per avere maggio successo: “Io e Aurora ci siamo viste e sentite. Lui diceva ad Aurora ‘ti porto a Temptation Island, ti faccio diventare Giulia De Lellis’. Lui voleva anche dei figli ad Aurora, lui è così, fa le stesse cose con tutte le sue ragazze”.

