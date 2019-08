Bimba di 5 anni affoga in piscina davanti agli occhi dei genitori

Bruttissima tragedia durante un periodo di vacanza per una famiglia della provincia di Bergamo.

Un piccolo di 5 anni è morto in piscina. C’è stata dunque una terribile tragedia questo pomeriggio a Silvi Marina in Abruzzo. Il tutto è avvenuto in un hotel in provincia di Teramo. Il piccolo, che era in vacanza in Abruzzo con la famiglia di Bergamo, è annegato mentre stava facendo il bagno nella piscina dell’albergo.

Subito sono arrivati i soccorsi del personale della struttura, degli stessi genitori e del 118,arrivati sul posto dopo la concicata chiamata dei soccorsi. Inutili i tentativi di rianimare il bambino.

Il personale sanitario del 118 ne ha potuto soltanto constatare la morte. Sul posto sono subito arrivati gli inquirenti per gli accertamenti e per fare l’indagine. Secondo i primi riscontri è molto probabile che il piccolo fosse con altri e stesse facendo il bagno.

Vicino alla comitiva che giocava in acqua c’erano i genitori che sorvegliavano i loro bambini. Il piccolo è stato visto in difficoltà, annaspava.

L’allarme è subito scattato sos. Immediato l’intervento del bagnino e dei genitori, ma quando è stato tirato fuori era già claudicante . Tra le ipotesi al vaglio che il piccolo possa aver avuto un malore. Il medico legale e il pubblico ministero sono accorsi sul posto.

