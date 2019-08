Sui social scoppia la coppia: Antonella Fiordelisi in lacrime confessa: “Francesco mi ha tradita con un’altra, è una m***”

Fonte: Instagram

La fine dell’estate sembra concludersi con un’altra coppia che scoppia. Infatti, è recente la “confessione social” della bella Antonella Fiordelisi sulla sua storia d’amore con l’ex protagonista di Temptation Island, Francesco Chiofalo. Antonella, in alcune Instagram stories da lei postate ha espresso tutta la sua rabbia e delusione nei confronti del fidanzato traditore. “Mi ha tradita con un’altra” si legge in una stories sul suo profilo Instagram. Ma cosa sarà successo per davvero? Cerchiamo di fare chiarezza, perché la coppia sembrava andasse a gonfie vele, almeno fino a quando il “vento” non è cambiato. Scopriamo questo ” nuovo vento” come si chiama? Qualche idea c’è.

La coppia scoppia: Antonella Fiordelisi in lacrime sui social: perché?

Antonella Fiodelisi in lacrime sui social (Instagram)

Il fulmine a ciel sereno che ha colpito la bella Antonella Fiordelisi è molto recente. Infatti è di questa notte la stories che lei stessa ha postato sui social della presunta scappatella del fidanzato (ormai ex) Francesco Chiofalo. L’ex tentatrice ha riferito su Stories di aver scoperto il tradimento del fidanzato: “Non me lo sarei mai aspettato da lui”. Eppure, fino a poche ore fa la coppia si mostrava sorridente su Stories con Francesco che aveva sottolineato che la relazione con la schermitrice Antonella procedeva per il meglio. Il personal trainer aveva manifestato soltanto una certa preoccupazione per una persona che, a detta di lui, “spiava” le sue Stories e quelle della fidanzata e che stava puntando proprio alla rottura del loro rapporto d’amore.

Lei che sui social ha cancellato foto e video che la ritraevano felice con Francesco, ora si sente delusa, triste e scioccata per l’accaduto. Una doccia fredda che proprio non si aspettava la bella Antonella dal suo Francesco che sembrava tanto preso da lei. Ma cosa è accaduto? Scopriamolo dalle stories che la schermatrice ha ha postato proprio stanotte su Instagram.

Cosa è successo tra Francesco e Antonella? Chi è la terza “incomoda”?

Pare che non c’entrino ex in cerca di visibilità ma soltanto una ragazza con la quale, il romano si è frequentato fino a due mesi. Queste le parole della salernitana Antonella sui social. Lei, che ha voluto spiegare a quei followers che proprio non si aspettavano di vederla in lacrime l’accaduto, ha riferito la spiacevole vicenda accadutale. Sulla questione si è espresso anche il personal trainer romano attraverso il profilo social: “Sto male, vi dirò tutto quando starò meglio”.

La stories pubblicata su Instagram da Antonella è evidente, non manca il rammarico, la rabbia e la delusione per ciò che è avvenuto. Si legge infatti:

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo, fine di una storia (Instagram)

La triste Antonella continua sui social pubblicando un post dove dichiara: “sono venuta a sapere delle cose oscene, bruttissime, che da lui non mi sarei mai aspettata. Mai. Gli ho dato anima, corpo. L’ho fatto entrare nella mia famiglia. Ho fatto di tutto per lui. Ho scoperto che, fino ad un mese fa, si è visto con una ragazza mentre io stavo a Salerno. Non ce la faccio più. E’ una merda proprio”.

La schermitrice ha spiegato che il fidanzato si vedeva con un’altra ragazza mentre lei era a Salerno. Con le lacrime agli occhi la Fiordelisi ha preferito chiudere la Stories. “Non ce la faccio più”. Subito dopo ha pubblicato un post nel quale precisava che nella vicenda non era coinvolta nessuna ex in cerca di visibilità ma bensì un’altra ragazza. Chi è?

La terza “incomoda” si chiama Aurora Ciorbi: “Ora dico la mia su Francesco Chiofalo”

Aurora dice la sua sulla storia con Francesco (Instagram)

Ma chi è questa ragazza che ha provocato la rottura della coppia? Lei, Aurora Ciorbi, sembra non appartenere a quelle ex che vogliono solo un po’ di visibilità, niente affatto, cosa questa confermata anche dalla stessa Antonella che, pare, abbia parlato con “l’amante” di Francesco proprio subito dopo i fatti accaduti. Aurora non ci sta e dice la sua su Francesco Chifalo mettendo in luce fatti concreti e punti di vista su Francesco: “E’ falso, è una persona che non è quello che vuol far apparire” , si evince in una stories che Aurora ha postato subito dopo lo scoppio della bomba. E non si limita qui, ha pubblicato una serie i stories dove spiega per filo e per segno l’intera vicenda tra lei e Francesco Chiofalo. Loro, che si sono conosciuti nel settembre del 2017, subito dopo che Chifalo uscì dal programma Temptation Island con Selvaggia, (la sua fidanzata di allora). I due, Francesco e Aurora hanno iniziato a frequentarsi in modo costante tant’è che lui ha conosciuto anche la famiglia di Aurora, le sue amiche ecc. Aurora ha spiegato che lei era fuori da questo mondo di “gossip” e che non aveva ben chiaro – ancora – come funzionasse. La loro storia è proseguita fino a giugno dello scorso anno, quando la coppia è entrata in crisi per via della partecipazione di Francesco al programma come tentatore di Temptation Island. Dopo la “crisi”, ci siamo riavvicinati – dice Aurora – sempre più affiatati. Lei, per esprimere il suo grande amore si fece tatuare anche il nome di lui sul braccio!

Le cose procedevano bene tra la coppietta felice, una convivenza a Roma e il sostegno di Aurora nei confronti del suo Francesco quando quest’ultimo ha scoperto la malattia. Lei, Aurora, dice di averlo sostenuto per l’intero percorso di degenza, sino alla completa guarigione. La rottura arrivò a Marzo, quando lei, Aurora si stancò di sentire Francesco ripetere in ogni intervista che rilasciava che era single e che dopo la sua ex Selvaggia, non c’era stata nessun’altra.

“Sono stata vittima di questa persona per un anno e mezzo”

Dopo poco, Lui, Francesco, pubblicò storie, foto e video che lo ritraevano felice e contento con la nuova fidanzata Antonella Fiordelisi. Aurora che, ovviamente, era all’oscuro di tutto, non disse nulla e anzi era quasi contenta per lui. Quindi, cosa è accaduto? Lui, Francesco, non ha mai smesso di contattare Aurora anche quando ha iniziato la sua storia d’amore con Antonella. Aurora ha dichiarato: “Francesco mi diceva che ero io la donna della sua vita…che dovevo ritornare a vivere con lui” . Continua con il post

Antonella e francesco, la verità di Aurora (Instagram)

Stories di Aurora su Francesco Chiofalo (Instagram)

Aurora dopo questo sfogo social ha chiarito tutto anche con la diretta interessata, Antonella, contattandola e dichiarando tutta la sua verità in merito a questa triste storia tra loro. Infatti, dall’ultima stories pubblicata da Aurora è evidente il suo puntualizzare che lei non direbbe cavolate e ha foto, video e conversazioni tra i due (Chiofalo e Aurora) tutte in archivio, protette.

Aurora stories (Instagram)

La reazione di Francesco Chiofalo alla verità venuta a galla

Nessuna smentita o conferma al racconto che lo accusa di aver tradito la fidanzata Antonella Fiordalisi.

Da parte sua Francesco Chiofalo si è limitato a pubblicare una Stories in cui affermava di essere distrutto: “Sto malissimo, è una situazione delicatissima. Vi dirò tutto quando starò meglio”.