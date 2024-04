Decolorazione fatta in casa, attenta agli errori o sono guai seri: con questi trucchi vai sul sicuro

Tingere i capelli in casa può essere fatto con successo. ma la decolorazione è molto più complicata: ecco come procedere

Colorarsi i capelli in casa è quasi sempre un rischio, ancor di più la decolorazione che richiede un certo livello di coraggio e pianificazione. Sebbene sia sempre consigliato rivolgersi a un professionista qualificato quando il tempo e il denaro lo consentono, non è raro che qualcuno decida di ricorrere al fai da te.

Ovviamente è importante preparare e trattare i capelli con la massima cura durante tutto il processo. Inoltre, occorre considerare anche il trattamento successivo: dallo shampoo viola ai trattamenti condizionanti. Detto ciò, scopriamo come decolorare i capelli in casa, seguendo tutti i passaggi sicuri per evitare danni spiacevoli.

Come fare una decolorazione in casa: i consigli degli esperti

Con i prezzi dei prodotti di bellezza alle stelle, in particolare quelli dei colpi di sole e dei colori schiarenti, il desiderio di decolorare i capelli in casa può sembrare allettante. Decolorare i capelli a casa implica mescolare un agente schiarente, liquido o in polvere, con uno sviluppatore, come il perossido di idrogeno, per aprire la cuticola ed estrarre il pigmento dai capelli. Gli ingredienti rappresentano la più grande differenza tra la candeggina e i prodotti colorati corrispondenti utilizzati a casa rispetto a un professionista.

Per cominciare, assicurati di lavorare in una stanza ben ventilata e di indossare una maschera. Successivamente, è consigliabile lavare i capelli con uno shampoo chiarificante e utilizzare un trattamento condizionante rima di decolorarli. Quindi, asciugare completamente i capelli senza utilizzare prodotti per lo styling o senza risciacquo, compresi gli oli, che possono interferire con lo sviluppo del colore.

Gli esperti suggeriscono di applicare dell’olio di cocco o un protettore del colore del cuoio capelluto sull’attaccatura dei capelli, che può mantenere i livelli di ph del cuoio capelluto. Successivamente mescola la candeggina con lo sviluppatore liquido in una ciotola per creare un’unica soluzione.

Utilizza un pennello per tintura dei capelli per applicare la decolorazione mista. Inizia concentrandoti sulla parte posteriore della testa e sulle aree in cui i capelli sono più scuri, evitando l’applicazione diretta sul cuoio capelluto. Assicurati di applicare la candeggina dalla parte centrale verso il basso finché l’intera sezione non sarà ben coperta.

Una volta completata la parte posteriore della testa, applica la soluzione decolorante sulla parte superiore e poi sulle sezioni anteriori dei capelli. Imposta un timer da 30 a 45 minuti e lascia che la candeggina proceda. I capelli dovrebbero assumere un colore giallo banana, non arancione o rosso (a meno che non sia questo l’aspetto che stai cercando). Quindi, risciacqua la candeggina con acqua e un asciugamano bagnato. Infine, lava i capelli con uno shampoo delicato fino a quando la candeggina non si esaurisce completamente.