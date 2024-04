Pulire il fornello senza lasciare aloni con un ‘ingrediente’ segreto: il metodo naturale che funziona davvero

Molto spesso pulire i fornelli è davvero fatico perché ci troviamo con mille aloni. Ecco il consiglio che ti stupirà. Tutto pulito in poche mosse e a costo zero!

Le pulizie della cucina sono una di quelle azioni che dobbiamo fare ogni giorno, anche più volte. Si perché ogni volta che cuciniamo, quasi certamente, i nostri fornelli si sporcano. Ecco quindi che utilizziamo mille prodotti chimici che abbiamo pagato anche tanti soldi ma il risultato non è soddisfacente.

Ma non vi dovete disperare, ci siamo noi di chedonna a darvi una mano. Si perché basta guardarsi attorno in cucina e troveremo che cosa ci serve veramente e che non lascia aloni. Siamo certi che appena leggerete di che cosa si tratta rimarrete senza parole. Quindi non ci dilunghiamo troppo e scopriamolo!

Pulire i fornelli senza fatica e aloni è possibile

Fare le pulizie della casa non è mai particolarmente divertente. O meglio per alcune persone è un modo per mettere ordine anche nei pensieri ma la maggior parte di noi non ama pulire. Specialmente poi se deve essere fatto ogni giorno come per alcune stanze della nostra casa.

Parliamo ovviamente del bagno e della cucina. Oggi ci vogliamo soffermare proprio su quest’ultima. Quante volte dopo aver pulito i fornelli erano pieni di aloni? Quasi sempre vero? Ecco che veniamo in vostro soccorso con un consiglio che arriva direttamente dal web e che abbiamo provato per voi.

Oggi, infatti, vi parleremo di come pulire i fornelli utilizzando il pompelmo ed il sale. Si avete letto bene. L’idea è di Iwan Carrington, un creatore di contenuti su instagram e che è stato citato anche da Woman & Home. Il nostro amato agrume, che troviamo con estrema facilità in commercio, se non è già nel cestino della frutta in cucina, ha delle ottime capacità antibatteriche, come dice l’esperto.

Ecco quindi che è perfetto per pulire la cucina ed è anche in grado di eliminare in modo definitivo qualsiasi residuo di cibo bruciato. Utilizzare il sale, poi, rende tutto ancora più semplice e veloce. Ma come dobbiamo procedere in pratica?

Ovviamente tagliamo il pompelmo a metà e mettiamo sopra il sale da cucina, quindi strofiniamo ma senza troppa forza ed il gioco è fatto. Passiamo un panno in microfibra pulito per eliminare qualsiasi residuo ed i fornelli saranno lucidi, pulitissimi e senza macchie. Davvero incredibile vero? Una volta provato difficilmente tornerete ad utilizzare i vari prodotti chimici per la pulizia rendendo felice l’ambiente ed il vostro portafoglio!