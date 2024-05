Le icone della moda e non solo per questi primi cinque mesi dell’anno solo proprio loro. Scopriamole insieme.

Nel mondo in continua evoluzione del beauty, il 2024 è un anno in cui le tendenze, gli ideali e le influenze culturali si mescolano per definire nuove e affascinanti icone di stile. Queste donne non solo rappresentano una bellezza esteriore, ma incarnano anche concetti di autenticità, innovazione e inclusività.

Nel nostro viaggio alla scoperta delle icone beauty del 2024 esploreremo come queste figure influenti stiano ridefinendo gli standard di bellezza. E, attraverso il loro esempio, stanno aiutando e ispirando milioni di individui in tutto il mondo.

Icone beauty, le 5 donne che rappresentano la bellezza autentica

Dalla moda alla cosmesi, dall’attivismo alla sostenibilità, queste figure sono delle vere e proprie pioniere. Con la loro influenza spingono i confini della bellezza verso nuove frontiere e lasciano un’impronta indelebile nell’industria e nella cultura contemporanea.

L’odierno panorama beauty è caratterizzato da una proliferazione di immagini perfette, ottenute attraverso l’intelligenza artificiale o con ritocchi digitali. Ma negli ultimi anni si sta delineando una costante evoluzione verso una bellezza più autentica, naturale e inclusiva.

Le icone beauty del 2024, protagoniste di questo cambiamento, ci ispirano con la loro sicurezza in sé stesse, il loro stile unico e la capacità di valorizzare la propria bellezza individuale. Ecco chi sono le 5 icone beauty più rappresentative secondo noi di chedonna.it

1) Zendaya, una delle icone beauty più influenti

L’attrice e cantante californiana Zendaya, 27 anni, nella foto di apertura, rappresenta un’icona di stile per le nuove generazioni. I suoi beauty look audaci e versatili, che spaziano da acconciature afro con capelli ricci a make up intensi e minimalisti, riflettono una visione della bellezza svincolata da canoni rigidi e che celebra la sperimentazione.

2) Lupita Nyongo

Altra icona beauty 2024 è la 41enne attrice messicana con cittadinanza keniota Lupita Nyongo, che incarna un’eleganza senza tempo, valorizzando la sua pelle radiosa con make up che esaltano i suoi lineamenti e i suoi colori caldi.

I look dell’attrice, vincitrice di un premio Oscar nel 2013 come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione nel film “12 anni, schiavo” sono sempre raffinati e sofisticati, mai banali. Una dimostrazione che la vera bellezza non necessita di eccessi per brillare.

3) Ashley Graham, paladina della body positivity

Una delle più celebri modelle plus-size, la 36enne americana Ashley Graham, influencer body positive è una delle paladine dell’inclusività. Con la sua sicurezza in sé stessa e le sue curve orgogliose, sfida gli stereotipi di bellezza e ci ricorda che la bellezza non ha una taglia. I suoi look sexy e femminili ci invitano ad amare il nostro corpo in ogni sua forma.

4) Rihanna, fondatrice del beauty brand inclusivo Fenty

La pluripremiata pop star e imprenditrice barbadiana Rihanna, come tante altre celebrities che hanno lanciato un loro marchio di bellezza, ha fondato Fenty Beauty ed ha rivoluzionato il mondo del make up creando prodotti inclusivi per tutte le tonalità di pelle.

Inoltre Rihanna ha lanciato anche il brand di moda inclusiva Fenty. I suoi look e le sue acconciature sempre audaci e originali sono una continua fonte di ispirazione e ci spingono a giocare con la moda e a esprimere la nostra personalità.

5) Adwoa Aboah

Modella ghanese-britannica, Adwoa Aboah, che il prossimi 18 maggio compirà 32 anni, è una voce importante nella lotta contro il razzismo e la discriminazione.

Con la sua bellezza molto naturale e il suo stile edgy, Adwoa sfida gli stereotipi e ci insegna ad accettare la nostra unicità. I suoi look cool e ricercati ci ispirano a seguire la nostra individualità senza compromessi.

L’importanza di celebrare la bellezza in tutte le sue forme

Queste 5 donne che abbiamo scelto come icone beauty del 2024 non si limitano solamente ad incarnare una bellezza esteriore, ma trasmettono un messaggio di empowerment e di inclusività. Non si sentono pressate a conformarsi a standard artificiali, ma anzi, li sfidano con sicurezza.

Ognuna di loro, con il suo esempio, ci insegna ad amarci per quello che siamo, con i nostri pregi e i nostri difetti, perché è dalla sicurezza che nasce la bellezza autentica. E ci ricorda che la bellezza non ha regole fisse.

Le icone beauty 2024 sperimentano con il loro stile, con il loro make up e con i loro capelli, trovando il loro modo unico di esprimere la propria personalità. Sopratutto, ci insegnano ad apprezzare la bellezza di tutte le persone, indipendentemente dalla loro razza, etnia, taglia o orientamento sessuale.

Cosa imparare dalle icone beauty 2024

Possiamo trarre ispirazione da queste donne scegliendo di valorizzare la nostra bellezza naturale. Prendiamoci cura della nostra pelle e del nostro corpo in modo sano e naturale, valorizzando i nostri punti di forza e rifiutando di conformarci a standard di bellezza artificiali.

Le icone beauty sono anche un incoraggiamento ad esprimere la nostra personalità e a sperimentare ognuna il suo stile, con il nostro make up e con i nostri capelli. In questo modo ciascuna di noi può trovare modo unico e inimitabile di essere e sentirsi a proprio agio con la sua immagine.

In sintesi, le icone beauty ci insegnano a coltivare la sicurezza in noi stesse. Impariamo da loro ad amarci per quello che siamo, senza farci influenzare dai modelli di bellezza stereotipati, e spesso irrealistici o irraggiungibili, che proliferano sui social media. Viva la diversità, viva l’accettazione, viva le icone beauty 2024 e quelle degli anni a venire.