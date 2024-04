Quasi nessuno conosce questa tecnica di asciugatura per ricci: addio effetto piatto e crespo, funziona davvero

Per chi ha la fortuna di avere i capelli ricci, è utile conoscere una tecnica di asciugatura che farà dire addio per sempre al crespo



L’asciugatura è una parte molto importante della routine di cura dei capelli ricci e, come tale, non deve essere sottovalutata. La forma, la consistenza, il volume e l’elasticità delle tue ciocche vengono definite durante l’asciugatura, un processo che valorizzerà ed enfatizzerà anche tutti i prodotti e gli accorgimenti adottati durante il lavaggio e lo styling.

Esistono diversi modi per asciugare i capelli ricci e mettere in risalto le loro onde naturali. Tra i più consigliati c’è l’hair plopping, semplicemente un metodo di asciugatura naturale dei capelli che non prevede calore. Di seguito scopriamo come funziona.

Hair plopping: l’asciugatura ideale per dire addio a capelli ricci crespi

I capelli ricci sono più inclini alla rottura, all’effetto crespo e alla disidratazione e, di conseguenza, richiedono uno sforzo e un’attenzione significativamente maggiori durante l’asciugatura e lo styling. Usare l’asciugacapelli dopo la doccia semplicemente non è un’opzione per ciocche delicate e ricci. Tuttavia, l’asciugatura all’aria può abbassare i ricci e farli perdere la forma. Ecco perché è stato introdotto questo metodo di asciugatura dei capelli ricci chiamato “plopping”.

Si tratta di una tecnica di asciugatura senza calore che consiste nell’avvolgere i capelli in un asciugamano in microfibra per asciugare i ricci all’aria. Sorprendentemente, una maglietta di cotone può essere usata come alternativa e funziona altrettanto bene. Ecco come farlo:

dopo aver lavato i capelli e applicato un prodotto styling per definire i ricci, posiziona sul lettino una maglietta di cotone o un panno in microfibra e, chinando la testa verso il basso, posiziona i capelli sopra, raccogliendoli bene al centro;

senza muovere troppo i capelli, chiudi la maglietta a turbante , unendo le due parti dietro la nuca e fissandole con un cerchietto o un fermaglio;

, unendo le due parti dietro la nuca e fissandole con un cerchietto o un fermaglio; lasciare in posa per circa un’ora, dopodiché asciugare normalmente: rimarrai piacevolmente sorpresa dagli ottimi risultati!

Il plopping è una delle tecniche più comuni per arricciare e definire i capelli senza l’utilizzo di ferri o altri strumenti che potrebbero rivelarsi molto dannosi. Il principio è quello di lasciare asciugare i capelli in modo naturale, ma senza lasciarli troppo liberi, per favorire la formazione di ciocche perfette ed elastiche.

Il beneficio maggiore sta nel fatto che non stai sottoponendo i tuoi capelli a danni da calore. Il calore non è gentile con nessun tipo di capello, ma può essere particolarmente dannoso per i capelli più ricci, che tendono già ad asciugarsi. Eliminando l’umidità con il tessuto, non esponi i ricci delicati al calore dannoso.