Decluttering: ecco come liberare spazio nell’armadio con 10 consigli pratici in cinque semplici passaggi, e avere un guardaroba ordinato.

Apri l’armadio e ti senti risucchiata in un vortice di abiti accartocciati, maglioni ormai fuori moda e scarpe che giacciono dimenticate da anni? Non temere, non sei la sola. Il disordine regna sovrano in molti armadi, ma con un briciolo di organizzazione e qualche trucchetto, puoi trasformare il tuo guardaroba in un’oasi di stile e funzionalità.

Il decluttering dell’armadio può essere un’esperienza divertente e gratificante. Approfitta del cambio di stagione: non solo avrai un guardaroba più funzionale e organizzato, ma imparerai anche a conoscere meglio te stessa e il tuo stile. E ricorda che buttare via la roba inutile non significa buttare via i ricordi. Se un capo ha un valore affettivo per te, tienilo! Ma se è solo una cosa che occupa spazio nell’armadio o nei cassetti e ti fa innervosire, ciao ciao!

Come fare il decluttering dell’armadio? I 5 passi fondamentali

Quante volte ti sei ritrovata sommersa da roba inutile che occupa spazio e crea solo caos, con il risultato di aver un armadio disordinato? E ti è capitato di innervosirti perché non sei riuscita a trovare più una gonna o una camicia, sepolte sotto una montagna di abiti riposti male?

Se la risposta è “spesso”, allora è tempo di fare decluttering. Iniziamo stilando una lista dei 5 step fondamentali.

La preparazione. Scegli un giorno tranquillo in cui non sarai disturbata e prepara tutto l’occorrente: scatole, sacchi, appendiabiti e tanta energia positiva! La fase di selezione. Tira fuori tutto dall’armadio e dividi i capi in tre pile: “da tenere”, “da donare/vendere” e “da buttare”. Fai attenzione a non cadere nella trappola dei “magari”: se un capo non lo hai indossato nell’ultimo anno, probabilmente è il momento di salutarlo. La valutazione. Per ogni capo nella pila “da tenere”, chiediti: mi piace? Mi fa sentire bene? Lo indosso spesso? Se la risposta è no, via nella pila “da donare/vendere”! L’organizzazione. Riponi i capi “da tenere” in modo ordinato e funzionale. Utilizza scatole, divisori e appendiabiti per ottimizzare lo spazio e rendere tutto facilmente accessibile. L’azione. Consegna i capi “da donare/vendere” alle associazioni di beneficenza o mettili in vendita online o nei mercatini vintage. Per quelli “da buttare”, segui le regole del riciclaggio nella tua zona.

10 trucchi per un decluttering efficace

Il decluttering dell’armadio può sembrare un’impresa ardua, ma vedrai come con un po’ di organizzazione e seguendo i nostri consigli, può diventare un’esperienza gratificante e liberatoria.

Segui questa guida con 10 trucchi per trasformare il tuo guardaroba in uno spazio ordinato e funzionale, dove ogni capo ha il suo posto e tu potrai trovare facilmente ciò che cerchi.

Scegli una categoria. Inizia con una categoria di capi ben definita, come magliette, pantaloni o abiti. Evitare di affrontare l’intero guardaroba in una sola volta ti aiuterà a non sentirti sopraffatta. Indumenti facili. Comincia con i capi per cui la decisione è immediata: quelli che sicuramente vuoi tenere o quelli che puoi eliminare senza rimpianti. Eliminarli ti darà slancio e spazio per procedere con i capi più difficili. Valutazione accurata. Prendi ogni capo in mano e chiediti: l’ho indossato nell’ultimo anno? È ancora di moda? Avrò occasioni per indossarlo? Come già detto nei 5 passi fondamentali, un solo “no” a una di queste domande è la risposta che ti deve spingere a disfartene. Criteri di selezione. Stabilisci dei criteri per guidare le tue scelte. Considera lo stile di vita che conduci, le occasioni in cui ti vesti e i colori che ti donano di più Sentimenti. Ascolta le tue emozioni. Se un capo ti suscita ricordi piacevoli o ti fa sentire a tuo agio, tienilo! Il guardaroba dovrebbe essere un riflesso di ciò che sei e di come ti senti. Pile ordinate. Crea tre pile: tenere, donare/vendere e buttare. Questo ti aiuterà a visualizzare il tuo progresso e a facilitare il processo decisionale. Sii spietata. Non cedere alla tentazione di tenere “per ricordo” capi che non indossi più. Un armadio pieno di ricordi non è un armadio funzionale. Spazio per i nuovi arrivi. Eliminando i capi superflui, creerai spazio per nuovi acquisti più consapevoli e mirati. Prenditi il tuo tempo. Non avere fretta. Il decluttering dovrebbe essere un’esperienza piacevole, non un compito stressante. Prenditi il tempo necessario per riflettere su ogni capo. Fai del decluttering un’abitudine regolare. Integralo nella tua routine. Fai una revisione del tuo guardaroba almeno una volta all’anno per mantenere l’ordine e l’efficienza. E dopo ogni sessione di riordino, concediti un piccolo premio per il tuo impegno. Questo ti aiuterà a mantenere la motivazione e a rendere il decluttering una piacevole abitudine.

Perchè il decluttering è importante?

Il decluttering non è solo mettere a posto l’armadio o la scarpiera, ma è un vero e proprio percorso verso una vita migliore. Immagina una casa ordinata e minimalista, dove ogni cosa ha il suo posto e non ci sono oggetti superflui a creare caos.

In questo ambiente, ti sentirai subito più rilassata e serena. Sarà più facile trovare quello che cerchi, avrai più spazio per muoverti e potrai dedicarti alle tue passioni con maggiore concentrazione.

Insomma, il decluttering fa bene a tutto: mente, corpo e spirito! Ti aiuta a ridurre dello stress, perché vivere in un ambiente disordinato ti fa solo innervosire. Eliminare il disordine, al contrario, ti aiuta a stare più tranquilla.

E poi migliora la tua creatività: disporre di un armadio ordinato, di scarpiere e cassetti ben organizzati può farti venire nuove idee di look e abbinamenti. Inoltre il decluttering aumenta la tua consapevolezza perché ti aiuta a capire meglio cosa è davvero importante per te e a liberarti delle cose che non ti servono più.

Una cosa molto importante è anche che ci aiuta ad adottare uno stile di vita più sostenibile. Buttando via capi e accessori che abbiamo acquistato spinte dall’impulso, e indossate rare volte o mai, ci spinge a riflettere e a comprare in futuro meno vestiti inutili. Consumare di meno aiuta a proteggere il pianeta, e anche a risparmiare soldi!

Quindi, cosa aspetti? Inizia subito a declutterare la tua vita! Non serve stravolgere tutto in un giorno solo. Comincia con piccoli passi, come mettere in ordine un cassetto o un armadio. Vedrai che, con un po’ di impegno, ti sentirai subito meglio e la tua vita sarà più facile e piacevole.