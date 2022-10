La scarpiera è in disordine e le tue scarpe finiscono per rovinarsi? Cambia metodo!

La tua scarpiera è in disordine, le scarpe che possiedi si rovinano all’interno e non sai proprio come risolvere? Sei sulla guida di stile giusta! Ecco il metodo salva tempo per riorganizzare la scarpiera che ti salverà!

Scarpe che passione! Più ne abbiamo e più ne vogliamo avere! In più, le ultime tendenze in fatto di fashion non ci aiutano proprio, considerando che ad ogni stagione viene proposta almeno un modello di scarpe nuove che proprio non possiamo fare a meno di avere! Così facendo ci ritroviamo ad accumulare senza sosta scarpe all’interno di una scarpiera piccola e completamente in disordine. Se questo è anche il tuo problema sei sulla guida di stile giusta! Scopriamo insieme come organizzare i nostri spazi in pochissimo tempo!

In una situazione di consumismo generale in cui ci troviamo, dove il mondo della moda propone ogni giorno modelli di abiti o accessori nuovi, noi amanti del fashion ci troviamo di fronte ad un problema enorme: quello della sistemazione degli spazi in casa.

Armadi che scoppiano, cassetti sotto sopra e scarpiere in disordine!

Spesso questo accade perché abbiamo degli spazi ridotti in casa in cui però dobbiamo riporre la moltitudine di abiti e quant’altro che possediamo e che continuano ad aumentare.

Pensiamo alle scarpe, ne vorremmo avere tantissime ma gli spazi per riporle in casa sono sempre piccoli e insufficienti. Cerchiamo di incastrarle una sull’altra finendo però per rovinarle!

Oggi su questa guida di stile targata CheDonna stiamo per scoprire come organizzare la nostra scarpiera in disordine una volta per tutte, con questo metodo salva tempo e super comodo!

Scarpiera in disordine? Nessun problema! Ecco gli step che devi percorrere per avere una scarpiera da sogno!

Prima di iniziare bisogna fare una precisazione: non tutti abbiamo gli stessi spazi in casa. Ancor prima di organizzare bisogna pensare alla divisione degli spazi. Se avete più necessità di spazio per le scarpe rispetto alle borse, per esempio, dovrete riorganizzare la divisione del vostro guardaroba. Successivamente, in base allo spazio realizzato, si può iniziare a riordinare!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come organizzare la scarpiera in disordine:

decluttering: il primo step per riordinare qualunque spazio di una casa è il decluttering, ossia l’azione di valutare ciò che vale ancora la pena tenere. Si parla di scarpiera oggi, quindi di scarpe, che si consumano e spesso emanano un cattivo odore. Se un paio di scarpe sono rovinare e consumate buttatele. Se invece sono in buone condizioni ma non le indossate da tempo regalate o vendete! L’importante è fare spazio!

il primo step per riordinare qualunque spazio di una casa è il decluttering, ossia l’azione di valutare ciò che vale ancora la pena tenere. Si parla di scarpiera oggi, quindi di scarpe, che si consumano e spesso emanano un cattivo odore. Se un paio di scarpe sono rovinare e consumate buttatele. Se invece sono in buone condizioni ma non le indossate da tempo regalate o vendete! L’importante è fare spazio! pulizia: mai come per la scarpiera la fase della pulizia è stato così importante. Una volta svuotata la vostra scarpiera, o zona che conserva le scarpe, pulite a fondo! Asciugate e poi inserite profumatori e bustine raccogli umidità, per evitare la formazione di muffa!

mai come per la scarpiera la fase della pulizia è stato così importante. Una volta svuotata la vostra scarpiera, o zona che conserva le scarpe, pulite a fondo! Asciugate e poi inserite profumatori e bustine raccogli umidità, per evitare la formazione di muffa! scelta dello spazio: a volte possediamo di più di quanto potremmo conservare. Se vi rendete conto che avete più scarpe di quelle che una scarpiera può contenere avete due scelte. La prima è quella di ridurre la quantità di scarpe che si possiedono. La seconda è, se possibile, creare nuovi spazi. Esistono in commercio delle scatole verticali alte in plastica fatte apposta a mo’ di scarpiera, molto comode perché leggere e possiamo spostarle da camera a camera ogni volta che vogliamo.

a volte possediamo di più di quanto potremmo conservare. Se vi rendete conto che avete più scarpe di quelle che una scarpiera può contenere avete due scelte. La prima è quella di ridurre la quantità di scarpe che si possiedono. La seconda è, se possibile, creare nuovi spazi. Esistono in commercio delle scatole verticali alte in plastica fatte apposta a mo’ di scarpiera, molto comode perché leggere e possiamo spostarle da camera a camera ogni volta che vogliamo. organizzazione: passiamo allo step finale, quello della sistemazione. Cerchiamo di dividere le scarpe all’interno degli spazi appositi per categorie. Sneakers insieme, tacchi e via dicendo. Se potete mantenete anche le scatole, troverete subito le scarpe a colpo d’occhio e si manterranno nel tempo! A proposito, Sono le scarpe del momento, ma anche costosissime! Scopri come avere ad un prezzo inimmaginabile!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che oggi ha visto come riorganizzare la scarpiera in disordine!

Alla prossima guida di stile, per scoprire tutte le news del fashion in tempo reale!