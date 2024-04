Can Yaman, addio capelli lunghi e barba folta: sembra completamente un altro uomo, la foto è scioccante

Nello scatto Can Yaman è praticamente irriconoscibile, anche i suoi fan più accaniti hanno fatto fatica a riconoscerlo.

I seguaci di Can Yaman avranno preso un bello spavento quando hanno visto la foto rimbalzare da una parte all’altra dei social network. Una metamorfosi incredibile, la sua, soprattutto perché in pochi sono riusciti a riconoscerlo. Via la barba e i capelli lunghi che hanno fatto innamorare milioni di telespettatori, il viso è pulito e il taglio è ordinato. Insomma, non esattamente l’attore ‘selvaggio’ che abbiamo imparato a conoscere in questi anni.

I commenti sotto il post ovviamente si sono sprecati: “Un uomo comunque splendido e affascinante”, “Sempre bello e sexy” e ancora: “Rapisce il cuore conciato anche così, è irresistibile”. I fan non sembrano aver accusato il colpo, e sarebbero pronti a sostenerlo in ogni caso, a giudicare dalla pioggia di complimenti. Ovviamente non sono mancati i detrattori e gli scontenti, quelli che preferivano l’altra versione, a loro dire molto più attraente.

Can Yaman, lo scatto amarcord fa il pieno di like: era giovanissimo

Una foto del passato è riapparsa sui social di recente creando un po’ di scompiglio tra i fan. A quanto pare, nonostante in tanti facciano ancora fatica a crederci, si tratta proprio di Can Yaman, l’attore turco amatissimo e apprezzatissimo dai telespettatori. Ma dove sono finiti capelli lunghi e barba? Il mistero è presto svelato perché si tratta di uno scatto risalente a quasi dieci anni fa, era il 2013 e il classe 1989 muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Irriconoscibile e giovanissimo, nel corso del tempo ha subìto una trasformazione non indifferente. La sua prima avventura sul piccolo schermo risale proprio a quel periodo, quando venne scritturato per la serie tv intitolata Gönül İşleri. Il successo in realtà sarebbe arrivato solamente più tardi, grazie alla sua interpretazione impeccabile nei panni di Ferit Aslan, ricco businessman di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore e a quella nelle vesti del fotografo Can Divit in Daydreamer-Le ali del sogno al fianco di Demet Özdemir.

Ma la grande notorietà in Italia è arrivata quando si è fidanzato con la giornalista sportiva Diletta Leotta. La loro relazione ha tenuto banco sui giornali di gossip per tantissimo tempo, fino alla rottura. Ma da allora Can Yaman ha conquistato tantissimi fan, che guardando questa vecchia foto, non hanno fatto altro che rinnovare il loro affetto per l’attore turco.