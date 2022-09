Riorganizza il tuo armadio per il cambio di stagione, i consigli che facilitano l’impresa

Vuoi organizzare il tuo armadio per il cambio di stagione e non sai da dove iniziare? Sei sulla guida di stile giusta! Ecco i consigli semplicissimi che facilitano l’impresa. Riorganizzare il guardaroba non è mai stato così divertente!

Quando abbandoniamo una stagione per dare il benvenuto all’altra siamo sempre contente, perché possiamo utilizzare nuovi outfit, perché possiamo abbandonare le temperature o troppo calde o tropo fredde che ci hanno accompagnato per mesi, in più perché le nuove stagioni portano con se tantissime novità! Ma una cosa ci distrugge: organizzare l’armadio per il cambio di stagione! Da oggi non sarà più un incubo, perché vi sveliamo i segreti che renderanno tutto più semplice!

I nostri armadi o guardaroba sono le zone, generalmente, più disordinate della nostra casa. Soprattutto per un motivo: li riempiamo fino allo sfinimento.

Non ci rendiamo conto del fatto che possediamo tantissimi vestiti, e che a causa delle tendenze che cambiano continuamente compriamo abiti su abiti senza averne reale necessità. Quindi i nostri armadi dovranno conservare letteralmente più cose di quelle che potrebbero contenere, e mantenere ordine diventa impossibile.

Da oggi tutto cambierà, perché in questa guida di stile targata CheDonna stiamo per scoprire i consigli semplicissimi per organizzare il nostro armadio per il cambio di stagione in maniera facile e divertente! Siete pronte? Iniziamo!

Organizzare il tuo armadio per il cambio di stagione con tre step fondamentali: svuota, decluttering, piega!

L’organizzazione dell’armadio, come del resto di tutta casa, è un argomento molto delicato, perché ognuno di noi ha le proprie esigenze e il proprio stile di vita. Ma una cosa è certa: non c’è niente di più scomodo che vivere nel disordine! Soprattutto in fatto di armadi! Scopriamo insieme poche regole che fanno al caso di tutti per riorganizzare il guardaroba!

Per effettuare un perfetto cambio di stagione bisogna seguire, almeno, questi step fondamentali, e risparmierete tantissimo tempo e fatica:

svuota tutto: prendete tutto il contenuto del vostro armadio e toglietelo! Posizionatelo sul letto oppure poggiate un telo pulito per terra e sdraiate i vostri abiti li. Una volta vuoto pulite il vostro armadio! Non c’è niente di peggio di avere un guardaroba impolverato. In molti casi può anche succedere che il vostro armadio crei della muffa in base all’umidità! Solo così potrete vedere lo stato del vostro armadio e risolvere il problema! decluttering: una volta finita la fase 1 inizia la fase 2, quella più divertente. Cercate di suddividere il vostro armadio in zone. Ad esempio, parte superiore giacche e camicie. Parte inferiore pantaloni. Cassetti per maglie e intimo, e via dicendo. Così avrete una divisione a colpo d’occhio che non vi farà perdere tempo a cercare! Ma il passo fondamentale arriva adesso, perché per posizionare i vostri abiti nel guardaroba dovrete fare il decluttering, ossia assicurarvi che i capi che conservate siano in buono stato e che vengono utilizzati. Se così non fosse, riciclate, donate o nei casi peggiori buttate. Non lasciate che il vostro armadio sia pieno di abiti che non utilizzate. ordine: finito il decluttering si passa alla sistemazione. L’ordine all’interno dei nostri guardaroba è fondamentale, perché ci permette di trovare tutto semplicemente a colpo d’occhio. Quindi ecco alcuni consigli. Munitevi di grucce fine e leggere. Non acquistatele, ma chiedetele nei vostri negozi di abbigliamento preferiti. Ve le regaleranno! Inserite un capo per stampella, non di più! Ordinate i vostri capi per tipologia e poi per colore. Fate si che la direzione dei capi sia la stessa. Per le maglie e per l’intimo munitevi di scatole contenitore in tessuto. Piegate in 4 i vostri capi lasciando la parte riconoscibile ben visibile e posizionateli all’interno dei contenitori. Mi raccomando: non mischiate i generi! In ogni scatola inserite solo una tipologia di indumento e scrivete fuori il contenuto! A proposito, Outfit autunnale con tre semplici capi, per un look super trendy!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come organizzare l’armadio in vista del cambio di stagione!

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutti i segreti del fashion, e non solo!