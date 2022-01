Armadio disordinato? È arrivato il momento perfetto per fare ordine!

Armadio disordinato? Questo è il momento perfetto per fare ordine! Riorganizza il tuo armadio dopo le festività e inizia il nuovo anno con il piede giusto, e con l’armadio perfettamente organizzato!

Questi appena trascorsi sono stati giorni impegnativi un po’ per tutti. Abbiamo preparato tantissime buone pietanze, abbiamo invitato i nostri cari in casa per la classica “cartata natalizia” e ci siamo ritrovate con la casa sottosopra e senza tempo libero per poterla sistemare. Ma il nuovo anno è arrivato e dobbiamo partire assolutamente con il piede giusto! E come fare? Dedicando gli ultimi giorni di vacanza che ci restano prima di rientrare ufficialmente dalle vacanze natalizie alla casa. Un consiglio? Partite dalla vostra camera da letto, per essere più precise, dal vostro armadio! Dopo le feste natalizie avrete sicuramente tutti gli outfit festivi da sistemare e tutti i regali, più o meno graditi, da posizionare. Iniziamo l’anno con il piede giusto e riorganizziamo i nostri armadi, con la guida di stile targata CheDonna che vi guiderà passo passo!

Quanti outfit avete provato e riprovato per trovare quello adatto da indossare l’ultimo giorno dell’anno? E quanti maglioni natalizi avete indossato? Inoltre, quanti parenti vi hanno regalato per Natale la classica sciarpa con cappello che non indosserete mai? Le nostre camere da letto sono invase da indumenti di tutti i generi che cercano senza sosta una collocazione!

I primi giorni del nuovo anno sono difficili per tutti, perché dopo un intero mese trascorso con focus solo sulle giornate natalizie, riprendere in mano la routine della casa è un vero e proprio incubo.

Però è un buon modo per iniziare il nuovo anno quello di organizzare la casa e partire con il piede giusto!

Per prima cosa, riorganizzate i vostri armadi! Questo è il momento perfetto! Non sapete come fare? Ecco la guida di stile targata CheDonna che vi spiegherà tutto il necessario!

Armadio disordinato? Mai più con queste regole: decluttering, pulisci, organizza!

Iniziamo il nuovo anno facendo un po’ di ordine, nel nostro armadio, nella nostra mente, e anche nella nostra vita!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e leggiamo passo passo quali sono gli step fondamentali per riorganizzare il nostro armadio dopo le festività natalizie:

decluttering: il primo passo da compiere verso l’organizzazione del nostro armadio è quello di svuotarlo completamente e di rivedere capo per capo. Questo sembra lo step più noioso, ma non è così! È un buon modo per ricordarci i capi che abbiamo nell’armadio, evitando così di riacquistare articoli identici e quindi gli sprechi. Mantenete solo i capi in buono stato e che indossate. Se il vostro armadio ospita una quantità infinita di maglioni, valutateli uno per uno, e scegliete di mantenere quelli in buono stato. Se i vostri maglioni si sono infeltriti con il tempo è arrivato il momento di abbandonarli. Invece, se avete acquistato dei capi che però non indossate più avete due alternative: venderli sulle applicazioni di abiti usati, oppure fare una buona azione e regalarli a chi ne ha più bisogno. pulizia: in questo momento il vostro armadio è completamente vuoto perché avete appena effettuato il decluttering e avete la possibilità di pulirlo a fondo! L’armadio è uno dei luoghi che raccoglie più polvere della casa, quindi spolverate, igienizzate e inserite dei profumatori per armadi. In più, questo è un buon momento per controllare eventuali presenze di muffe dietro gli armadi, cosa che avviene spesso quando la camera non è ben arieggiata. organizzazione: ecco il momento più importante, quello della organizzazione. Vi potrei dire che esistono tantissimi modi per organizzare il vostro armadio, ma non è vero. Il modo di posizionare i capi nel nostro armadio è soggettivo e risponde alle nostre esigenze. Però possiamo vedere insieme alcuni dei modi più semplici per organizzare l’armadio. Il primo è per tipologia: dividiamo il nostro spazio per sezioni e dedichiamo ad ogni sezione una particolare tipologia di indumento. Maglioni, pantaloni, camicie, separati e divisi per tipologia. In questo modo sarà semplice per voi cercare un capo e riposizionarlo. Il secondo è per colore: molti ad esempio preferiscono suddividere le sezioni del proprio armadio in base ai colori. In questo modo sarà facile cercare un capo di un determinato colore durante la creazione del proprio outfit. Il terzo modo per organizzare il proprio armadio è per outfit: si può organizzare su una singola stampella un intero outfit. In questo modo, quando vogliamo indossare un determinato outfit ci servirà semplicemente cercare la stampella giusta. Ultima tip: munitevi di organizer, ossia scatole, divisori e quant’altro, che vi aiuteranno nell’organizzazione del vostro armadio!

LEGGI ANCHE: Federica Panicucci e i look mozzafiato della notte di Capodanno!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna su come riorganizzare il proprio armadio dopo le festività natalizie.

Alla prossima guida di stile, con tutte le ultime novità in fatto di moda, e non solo!