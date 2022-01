Ricordate Laura Freddi all’inizio della carriera? Incredibile

Laura Freddi è pronta a sostituire Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip, ma ricordate com’era durante i suoi esordi in tv? Ecco la sua incredibile trasformazione durante il corso della sua carriera.

Laura Freddi è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani ed in prima serata su canale 5. Come ormai noto, l’ex Ragazza di Non è la Rai prenderà il posto, anche se soltanto per una puntata, di Sonia Bruganelli.

L’annuncio dell’ingresso della Freddi ha fatto discutere e non poco gli utenti della rete, che hanno trovato il tutto una provocazione nei confronti della moglie di Bonolis. In quanto lui e Laura hanno avuto una relazione diversi anni fa. Però, è bene precisare, che la Bruganelli ha smentito ogni cosa in quanto avrebbero scelto lei e Alfonso Signorini la Freddi come sua sostituita. Quindi non ci sarebbe stato alcuno sgarro da parte del conduttore.

Laura oggi è una delle donne più belle del piccolo schermo degli italiani e siamo sicuri che questa sera stupirà tutti i suoi fedeli sostenitori con un look da urlo, ma ricordate com’era durante i suoi esordi?

Com’è cambiata Laura Freddi durante il corso di questi anni

Laura Freddi, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, ha esordito sul piccolo schermo degli italiani prendendo parte a Non è la Rai durante l’edizione condotta da Paolo Bonolis, prima ancora, dunque, che esplodesse il fenomeno Ambra Angiolini.

Durante il corso di quell’esperienza, Laura riuscì subito a catturare l’attenzione dei telespettatori, diventando una delle ragazze più popolari del programma. Tant’è che le furono dedicati numerosi gadget, ma non solo. Dopo la fine della sua permanenza nello show di Gianni Boncompagni, il percorso per lei fu tutto in salita ed insieme a Miriana Trevisan, che per ironia della sorte ora è una concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, venne scelta per ricoprire il ruolo di velina a Striscia La Notizia.

Da quel momento la sua carriera è stata tutta in salita e per anni è stata anche uno dei volti più noti di Buona Domenica al fianco di Maurizio Costanzo, ma queste sono soltanto alcuni dei progetti che l’hanno vista protagonista del piccolo schermo degli italiani e questa sera è pronta a fare il suo ritorno, seppur per una puntata, in prima serata su canale 5 giudicando le avventure dei vipponi di Alfonso Signorini.

Laura, proprio come Adriana Volpe ed Antonella Elia, ha provato sia l’esperienza da concorrente, durante il corso della prima edizione, ed ora rivestirà i panni di opinionista e i telespettatori non vedono l’ora di poterla ammirare anche in questa inedita veste, ma siamo sicuri che sarà in grado di superare tutte le loro aspettative senza lasciarli delusi.

Laura Freddi da giovane, e gli inizi della sua carriera, sembrerebbe non aver subito il flusso del tempo che passa. In quanto è uguale a quando da ragazzina provava a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.