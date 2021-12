Era una stella di Non è la Rai: oggi è la regina della comicità italiana

A Non è la Rai era una delle ragazze più popolari di quegli anni. Oggi, invece, si è affermata come una delle regina della comicità nostrana.

Non è la Rai è senza dubbio uno dei programmi cult che non solo ha segnato un’intera generazione, ma che ancora oggi riscuote un enorme successo. Basti pensare, infatti, che non solo vengono ancora trasmesse le repliche su Mediaset extra, con tanto di speciali per celebrare il debutto dello show, ma collezionano anche ottimi ascolti.

Il programma ideato da Gianni Boncompagni ha lanciato, durante il corso di questi anni, numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Prima tra tutte è Ambra Angiolini, diventate una delle attrici di successo del cinema nostrano. O Miriana Trevisan, che è stata scelta da Alfonso Signorini per la sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Nel programma però, all’epoca spiccava anche lei che oggi è riuscita ad imporsi come una delle regine della comicità italiana. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di lei: Lucia Ocone.

Lucia Ocone dopo Non è la Rai: una stella della comicità italiana

Lucia Ocone è stata senza dubbio una delle ragazze di maggior successo di Non è la Rai. Lucia viene ricordate, durante il corso della trasmissione, per essere una delle poche ragazze che non si esibiva in performance canore ma nonostante ciò aveva uno spazio tutto suo. In quanto intratteneva non solo le sue compagne di viaggio in studio, ma anche il pubblico del piccolo schermo che seguiva il tutto da casa, con esilaranti sketch comici.

La sua vena artistica, e la passione per la comicità, erano visibili anche all’epoca, ma oggi sono state confermate. In quanto ha preso parte a numerosi progetti televisivi ma anche legati al grande schermo.

Lucia Ocone dopo Non è la Rai ha lavorato a serie di successo come I Liceali, mentre sul grande schermo l’abbiamo vista di recente in Una Famiglia mostruosa, ma non ha mai disdegnato il teatro e la tv. Tant’è che è diventata iconica anche per i personaggi portati a Quelli che il calcio, dove è stata apprezzata anche per le sue doti di imitatrice e non solo.

La Ocone è apprezzata dal pubblico anche per la sua sensibilità. Tant’è che si è sempre esposta in primo piano sui social per la salvaguardia dei nostri amici a 4 zampe, diventando la porta voce di numerose battaglie, dando voce a chi purtroppo non c’è l’ha.

Luca Ocone oggi è senza dubbio uno dei personaggi più amati dal pubblico del piccolo e grande schermo ed il tutto è iniziato proprio negli studi di Non è la Rai.