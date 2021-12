Era una ragazza di Non è la rai, oggi è una grande attrice: com’è diventata

By

Chi si ricorda di quella ragazza di Non è la Rai, che crescendo è diventata una grande attrice? Stiamo parlando di Veronika Logan. Ecco come si è trasformata nel tempo.

Veronika Logan, oggi è conosciuta per la sua carriera di attrice. In passato però è stata anche una delle ragazze di Non è la Rai.

La sua è stata quindi un evoluzione più positiva che l’ha portata dal famoso programma di Boncompagni (e non solo), alla recitazione e ad una carriera florida che ha saputo costruirsi giorno per giorno grazie all’impegno e all’innato talento. Scopriamo quindi qual è stato il suo percorso e com’è cambiata da quando partecipava a Non è la Rai ad oggi.

Veronika Logan: ecco com’è cambiata la ragazza di Non è la Rai

Dalla ragazzina di Non è la Rai all’attrice che è diventata oggi, il cambiamento per Veronika Logan è stato davvero grande.

Figlia d’arte, nella vita ha lavorato sodo per raggiungere il successo, impegnandosi in più fronti e passando dal fare la modella fino a recitare in tv.

Ancor prima di partecipare a Non è la Rai, la Logan lavorava infatti nel cast de “I ragazzi della valle misteriosa”, al fianco di altri attori divenuti poi particolarmente noti come Alessandro Haber e Kim Rossi Stuart, con il quale ha avuto una storia per alcuni anni.

Da “I ragazzi del muretto” a “Classe di Ferro” la sua carriera è sempre più decollata, tanto da rendere la sua permanenza a Non è la Rai piuttosto breve, portandola a sfondare nel mondo della tv. Dai film alle serie tv, ha ricoperto diversi ruoli, spaziando tra personaggi sempre diversi e dimostrando così la sua duttilità come attrice.

Ovviamente, non si può non menzionare la soap opera “Vivere” che in qualche modo ha contribuito a renderla ancor più famosa, portandola successivamente a “L’ispettore Coliandro”

Ovviamente, però, la vita di Veronika non è fatta solo di recitazione. Nella sua vita ha avuto anche alcune storie importanti ed è diventata mamma di Talita (avuta con Vittorio Mango) e che oggi ha 16 anni e vive con lei a Roma.

La sua è quindi una vita sicuramente appagante e ricca di un vissuto carico di impegni e sacrifici, di scoperte e di momenti che, tutti insieme, hanno contribuito a fare di lei la splendida donna che è oggi.