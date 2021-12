Da Non è la Rai a Miss Italia: oggi, a 47 anni, è stratosferica

Ha esordito a Non è la Rai e si è fatta strada a Miss Italia. Ecco che cosa fa oggi l’ex ragazza prodigio di Gianni Boncompagni.

Non è la Rai durante il corso della sua messa in onda ha lanciato quelle che negli anni si sono rivalete essere le protagoniste indiscusse del mondo del piccolo schermo nostrano e non solo. Tanti sono stati i talenti scovati da Gianni Boncompagni che ancora oggi hanno una carriera attiva in tv.

Certo, dopo la fine del programma non è stato tutto rose e fiori per le ex ragazze di Italia 1, ma molte di quelle presenti nello show sono riuscite a costruirsi una solida carriera nel mondo dello spettacolo. Basti pensare ad Ambra Angiolini, diventata una delle attrici di punta del panorama italiano, o a Claudia Gerini, che ha preso parte allo show durante i suoi esordi. O anche Miriana Trevisan, che dopo aver lavorato con i colossi della tv ha scelto di mettersi in gioco nella casa del Grande Fratello Vip.

Tra questi c’è senza dubbio anche Annalisa Mandolini che dopo essersi fatta le ossa a Non è la Rai e Miss Italia è riuscita a conquistarsi il suo posto in tv.

Che fine ha fatto Annalisa Mandolini dopo il successo a Non è la Rai

Annalisa Mandolini ne ha fatta di strada dopo aver mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie a Non è la Rai, un programma che non solo ha lanciato numerosi personaggi del piccolo schermo nostrano ma che ha segnato un’intera generazione. Basti pensare, infatti, che ancora oggi Mediaset sceglie di mandarne in onda le repliche che si confermano essere sempre un autentico successo.

Ma di che cosa si occupa oggi Annalisa dopo essere stata una dei volti del programma di successo lanciato da Gianni Boncompagni negli anni 90′?

Annalisa ha preso parte a numerosi show televisivi nelle vesti di conduttrice, lavorando spesso a programmi per ragazzi come ad esempio Lo Zecchino d’Oro, ma anche lavorato a fiction di successo come Carabinieri.

Dalla scorsa stagione, invece, ricopre il ruolo di invita a Ricette All’italiana, lo show culinario che vede indossare i panni di padrone di casa a Davide Mengacci con la partecipazione di Anna Moroni, storico braccio destro di Antonella Clerici su Rai 1.

Annalisa Mandolini dopo Non è la Rai è riuscita a trovare la sua strada sul piccolo schermo nostrano, diventando una bravissima conduttrice apprezzata nel suo settore. Segno che le esperienze avute da giovanissima, l’hanno sicuramente preparata alla sua attuale professione.