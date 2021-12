Menù di Capodanno, un po’ di pepe alla serata con questa ricetta

Un primo piatto pronto in mezz’ora per un menù di Capodanno da sogno. Sono tutti ingredienti facili da trovare, ma messi insieme voi fanno volare

Se a Capodanno volete stupire tutti con un primo piatto facile pronto solo in mezz’ora ma dal gusto pieno, c’è una ricetta che davvero non deve mancare sulla vostra tavola. Stiamo parlando delle penne con sugo alla cubana, un primo piatto diventato ormai tradizionale in Italia anche se nessuno ha mai svelato il suo vero segreto. In effetti cos’ha di cubano questa ricetta visto che il tabasco è messicano?

In effetti di tratta di mettere insieme passata di pomodoro, champignons e prosciutto cotto a dadini, insieme ad un po’ di panna.

Il sapore deciso del tabasco e del peperoncino va a contrastare quello delicato degli altri ingredienti, per una ricetta fantastica anche nel cenone.

Penne con sugo alla cubana, la pasta migliore e la ricetta

Se siete stufe delle penne potete usate un qualsiasi formato di pasta corta, preferibilmente rigata per raccogliere meglio il condimento.

Ingredienti (per 6 persone):

500 di pennette rigate

400 ml di passata di pomodoro

500 g di champignon freschi

150 g di prosciutto cotto a cubetti

1 confezione di panna da cucina

1 spicchio d’aglio

tabasco q.b.

1 cucchiaino di peperoncino

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

sale q.b.

Preparazione:

Mettete a bollire l’acqua per la pasta e intanto preparate il condimento. Versate in un tegame ampio l‘olio extravergine e poi aggiungete subito lo spicchio di aglio pelato e intero. Quando l’aglio ha preso colore, toglietelo e unite anche la passata di pomodoro allungata con mezzo mestolo d’acqua di cottura della pasta.

Regolate subito di sale aggiungendo anche un cucchiaino di peperoncino e poi lasciate cuocere con fiamma medio-bassa per 15 minuti. A quel punto dopo aver pulito e tagliato a fettine gli champignons, uniteli alla salsa lasciando cuocere per altri 10 minuti, alzando la fiamma.

Calate la pasta appena l’acqua bolle e intanto aggiungete anche il prosciutto cotto a cubetti insieme ad alcune gocce di tabasco, Quante? Dipende dal sapore finale che volete ottenere e da quanto volete che sia piccante il piatto. Ricordatevi che troppo, non va bene per nessuno, specialmente se ci sono anche bambini.

Lasciate cuocere la salsa ancora per 5-6 minuti, poi aggiungete la panna, altri 5 minuti e spegnete. Intanto le vostre penne saranno cotte. Scolatele al dente e versatele direttamente nel condimento che sarà diventato bello cremoso.

Un paio di minuti per far amalgamare tutto, girando con un cucchiaio di legno e poi servite questa delizia calda. Non c’è bisogno di aggiungere altro, ma se la gradite, una spolverata di prezzemolo tritato fresco ci può stare.