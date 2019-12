Una ricetta della tradizione gastronomica legata al Capodanno ma in versione vegan, senza l’utilizzo di nessun ingrediente di origine animale.

Una ricetta davvero speciale per il Capodanno, un cotechino vegan con lenticchie perfetto per chi ha scelto di vivere senza cibarsi di ingredienti di origine animale, ma non per questo vuol rinunciare al gusto in tavola. Le lenticchie sono un cibo tipico del Capodanno che si dice portino fortuna e vadano consumate allo scoccare della mezzanotte, assieme al classico cotechino di maiale.

Ecco per voi una ricetta davvero unica, con cui preparare un appetitoso cotechino vegano accompagnato da lenticchie. Una ricetta che conquisterà tutti al primo assaggio.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Pranzo Capodanno 2020 | I secondi piatti che non possono mancare -VIDEO-

Ricetta per Capodanno | Come preparare un cotechino vegan con lenticchie | il video tutorial

Per preparare il cotechino vegan con le lenticchie, avrete bisogno di:

Per il cotechino

160 grammi di glutine di frumento (preparato per seitan)

80 grammi di farina di lenticchie rosse

2 cucchiai di farina ‘0’

100 grammi di rapa rossa cotta

1-2 patate crude per un peso di 150-170 grammi

100 ml di vino rosso + 100 ml di acqua

1 cucchiaino di sale

1 cucchiaino di paprika dolce

1/2 cucchiaino di cannella in polvere

1/2 cucchiaino di aglio in polvere

1/2 cucchiaino di pepe nero macinato

1/4 di cucchiaino di noce moscata macinata

2 chiodi di garofano

Per il brodo di cottura

1,5 litri di acqua

3 cucchiaini di brodo vegetale granulare

qualche cucchiaio di salsa Shoyu o Tamari

Per le lenticchie

300 grammi di lenticchie di montagna

1 carota

1/2 cipolla

400 grammi di polpa di pomodoro

1/4 di foglia di alloro

1 ciuffo di prezzemolo

olio extravergine di oliva quanto basta

sale quanto basta

Per prima cosa mettere le lenticchie in acqua fredda. Poi si passerà alla preparazione dell’impasto per il cotechino vegano miscelando tutti gli ingredienti e seguendo scrupolosamente tutte le indicazioni del video tutorial. Una volta cotto nel suo brodo, potrà essere fatto raffreddare e tagliato. Nel frattempo si prepareranno le lenticchie nel sugo di pomodoro. Saranno serviti insieme come tradizione vuole!

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Pranzo Capodanno 2020 | I primi piatti che non possono mancare -VIDEO-