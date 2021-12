Sapete dove vive Giulia De Lellis? Una splendida casa a Milano

Giulia De Lellis, dopo Uomini e donne, è diventata una delle influencer più affermate, ma sapete dove vive? Ecco la sua splendida casa.

Giulia De Lellis è una beniamina del popolo del web. Dopo essersi fatta conoscere come corteggiatrice di Uomini e donne conquistando il cuore di Andrea Damante con cui la storia, oggi, è finita, è diventata una delle influencer più importanti. Seguita da milioni di followers sui social, la De Lellis è amatissima per il suo lavoro, ma anche per la sua forte personalità. Allegra, vivare, forte, determinata e senza peli sulla lingua, la De Lellis ha anche sperimentato la conduzione e si è raccontata senza filtri con il libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”.

Oltre a dedicare tanto tempo al lavoro, Giulia non ha trascurato la propria vita privata. Dopo la fine della storia con Andrea Damante, ha avuto relazione con Irama e Andrea Iannone. Attualmente, però, è felicemente fidanzata con Carlo Beretta con cui ha ritrovato la fiducia nell’amore e che la rende serena e felice.

Casa Giulia De Lellis a Milano: l’elegante appartamento dell’influencer

Nata a Zagarolo, in provincia di Roma, Giulia De Lellis vive ormai da tempo a Milano tornando nel proprio paese quando ha del tempo libero a disposizione per rivedere tutta la sua famiglia, in primis le nipotine Matilde e Penelope. A Milano, l’influencer vive in un grande e luminoso appartamento che si trova nel cuore di Milano.

Elegante e raffinata, la casa rispecchia molto lo stile della De Lellis, molto femminile e amante dei colori tenui come potete vedere dalla foto qui in alto. Come fa sapere il portale Vivi Home, la cucina è abitabile e presenta un tavolo rotondo. Molto confortevole, la De Lellis vive in una casa costruita per lei in cui, sicuramente, ci sarà anche un cabina armadio.

Uno splendido nido per la De Lellis che, con il fidanzato Carlo Beretta, potrebbe presto pensare alla convivenza.