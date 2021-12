Paola Barale: look super chic con il sempre attuale bob corto sfilato

Paola Barale: look da teenager con l’intramontabile bob corto sfilato. Va di gran moda questo inverno! Un taglio pratico, facile da sistemare a casa dopo lo shampoo.

Capelli che passione! Sono un biglietto da visita di sensualità. Facciamo il possibile per averli sani e lucenti. Certo, è importante riservagli attenzioni costanti; seguire una corretta hair beauty routine è fondamentale, soprattutto nei cambi di stagione. A fine estate, per esempio, sono sempre più spenti e disidratati. Tutta colpa dell’azione combinata di sole, vento e salsedine.

Con l’arrivo dei primi freddi, i capelli hanno bisogno di coccole extra, per proteggerli da pioggia, vento e umidità. Sicuramente, nella categoria dei prodotti must have, rientrano le fiale anticaduta ad azione rinvigorente ed energizzante.

Tieni conto che, quando i capelli sono sani, anche tinture e tagli vengono meglio. Lo dicevamo poche righe sopra, i capelli giocano un ruolo chiave nella definizione del look. Per l’inverno 2022 ci sono tanti spunti per colorazioni, tagli e acconciature.

Torna protagonista il bob (detto anche caschetto) in tutte le sue versioni corto, medio o lungo, dritto o scalato, con o senza frangia. Ambra Angiolini, per esempio, ha scelto un meraviglioso bob lungo con frangia, che le dona moltissimo.

Tra le estimatrici del bob c’è anche Paola Barale. Il suo nuovo hair look è a dir poco strepitoso. Analizziamolo insieme e, se ti piace, copialo subito!

Look Paola Barale: bob urban-chic, taglio di capelli anti-age

I suoi esordi sono stati come sosia di Madonna, era il lontano 1986. Da allora, Paola Barale di strada ne ha fatta tanta. Da valletta di Mike Bongiorno nel programma cult La ruota della fortuna a volto noto di Buona Domenica su Canale 5, fino a diventare una designer di gioielli.

La showgirl è un vulcano di idee, molto attiva sui social, dove condivide scatti del suo quotidiano e dei tanti viaggi in giro per il mondo. Di cambiamenti, nella sua vita, ce ne sono stati tanti ma, a distanza di anni, continua ad essere un’icona di stile.

La Barale ha sempre fatto tendenza con i suoi look, tutti molto raffinati e innovativi. I capelli corti e biondi sono la sua passione. Il bob corto, liscio e sfilato che ha scelto è il trend capelli più gettonato per l’inverno 2022.

Tra i punti di forza di questo taglio c’è l’effetto anti-age che restituisce. Lo si nota dal look di Paola Barale, assolutamente fresco e sbarazzino. La showgirl, bellissima oggi come ieri, sembra una teenager!

Questo taglio è perfetto per chi ha un viso ovale, rettangolare o triangolare, perché riempie sapientemente gli spazi, rendendo così il tutto più armonioso. Inoltre sta bene anche a chi ha una fronte alta e vuole nasconderla con una frangia oppure con un ciuffo laterale.

Insomma, il bob resta sul podio dei tagli più di tendenza per questo inverno. E’ perfetto per chi desidera un cambio look più radicale. Questa tipologia di haircut vanta una storia lunga un secolo. Nasce intorno al 1909 in America, grazie all’intuizione dell’acconciatore Antoine. Diventò presto un simbolo dell’emancipazione femminile, sia in Europa che negli Stati Uniti.

Ancora oggi è molto apprezzato in tutto il mondo, soprattutto dalle donne con spirito libero, molto creative e poco convenzionali. Paola Barale appartiene sicuramente a questa categoria, come artista ecclettica e donna dalle mille sfaccettature.

In apertura, abbiamo detto che il bob corto e sfilato è un taglio di capelli molto pratico, facile da sistemare anche a casa in pochi minuti dopo lo shampoo. Per metterlo bene in piega, basta seguire questi semplici passaggi:

Inumidire i capelli e lasciarli così dopo la doccia;

e lasciarli così dopo la doccia; Massaggiare sui capelli un prodotto per lo styling , tipo una una spuma o un gel a tenuta leggera;

, tipo una una spuma o un gel a tenuta leggera; Raccogliere i capelli dei due terzi superiori della testa , per realizzare una piega a strati. Per farlo, basta legare con un elastico o una molletta quelli da asciugare in seguito, per evitare che si possano creare dei nodi;

, per realizzare una piega a strati. Per farlo, basta legare con un elastico o una molletta quelli da asciugare in seguito, per evitare che si possano creare dei nodi; Appoggiare una sezione dei capelli liberi sopra la spazzola rotonda, procedendo poi all’asciugatura con il phon;

procedendo poi all’asciugatura con il phon; Ripetere le stesse operazioni per tutte le altre ciocche.

Et voilà, il bob corto sfilato a tutto volume è pronto! Se ti abbiamo convinto davvero, allora copia subito il look di Paola Barale.