Anna Tatangelo super sexy: hair look da copiare con long bob scalato

Anna Tatangelo: hair look da urlo con bellissimo long bob scalato. La cantante ha scelto il taglio più cool dell’autunno-inverno 2021, che si abbina perfettamente ad ogni outfit. Copia il suo stile!

In autunno cresce la voglia di un cambio immagine ad effetto! E’ ciò che fanno attrici, modelle e influencer, che cercano sempre nuovi trend da seguire. In genere si parte dagli outfit, passando per make up, manicure e capelli.

Gli spunti a cui ispirarsi sono tanti: per il make up, spopolano le labbra effetto marmo, un vero e proprio trucco artistico perfetto per le festività natalizie. Il rossetto è protagonista indiscusso, da scegliere rigorosamente tra i colori più cool che sono il rosso, in tutte le sue sfumature, il rosa, dal pesca al nude passando per il malva, fino ad arrivare al marrone e alle tonalità sottobosco.

Ovviamente, non c’è look davvero perfetto senza la chioma giusta! C’è l’imbarazzo della scelta per tagli, colorazioni e acconciature. Tra i tagli di capelli più richiesti per la stagione fredda, un posto d’onore spetta al caschetto in tutte le sue versioni, corto, medio o lungo, dritto oppure scalato, con o senza frangia.

Dopo Ambra Angiolini, semplicemente divina con il suo long bob dritto con frangia laterale, anche Anna Tatangelo ha scelto un caschetto che arriva alle spalle, sapientemente scalato. Ma quali sono i punti di forza di questo taglio intramontabile? Scopriamoli subito!

Anna Tatangelo hair look con long bob: un inno alla sobrietà!

Anna Tatangelo, nuovo hair look: la cantante cambia testa con un bellissimo long bob scalato. Un taglio meraviglioso, perfetto da abbinare con tutti gli outfit, da quelli più eleganti e ricercati a quelli più casual.

Molte vip stanno scegliendo questo taglio di capelli. Recentemente anche Michelle Hunzicker è rientrata al lavoro con un bob medio con la riga in mezzo e gli highlights sui capelli biondi. Ma quali sono i vantaggi del long bob? In primis, in versione morbida e mossa, addolcisce i lineamenti, quindi sta bene su viso ovale, triangolare, allungato oppure squadrato.

Il long bob offre una valida alternativa a tutte quelle donne che desiderano un look più fresco a sbarazzino, pur mantenendo i capelli abbastanza lunghi. Si tratta infatti di un ‘caschetto lungo’, non più sotto la mascella, ma che anzi si allunga fino alle spalle (e a volte le supera).

Questo taglio non ha età, nel senso che non è mai troppo tardi per sfoggiarlo! Può essere impreziosito da una frangia, dritta, scalata o aperta, oppure da un ciuffo laterale. Anna Tatangelo ha scelto la seconda opzione, con un risultato finale impeccabile.

Un altro vantaggio del long bob è che i capelli sono lunghi abbastanza da poter fare delle bellissime acconciature. Un aspetto interessante se consideriamo che mancano pochissimi giorni al Natale! Ecco quali sono le 5 più belle a cui ispirarsi.

Mezzacoda con onde – Acconciatura ideale soprattutto se il caschetto sta crescendo. Comoda ed elegante, è una valida alternativa ad un raccolto complesso. Basta prendere due ciocche laterali, fissarle poco sopra la nuca con delle forcine (oppure con un elastico) e il gioco è fatto; Bob tutto su un lato – Basta semplicemente pettinare bene la parte dei capelli da raccogliere, spruzzarvi sopra un po’ di lacca e sistemarla tutta su un lato dietro l’orecchio, utilizzando 2-3 forcine; Trecce – Quest’anno vanno di gran moda e sono perfette per il long bob! Tra le più carine troviamo le trecce all’olandese oppure quelle salva-frangia, ideali per nasconderla quando magari un outfit più particolare lo richiede; Coda di cavallo – Un evergreen in tutte le sue versioni, bassa, alta, morbida oppure leggermente spettinata. Parliamo di un’acconciatura davvero versatile, che unisce l’eleganza alla sobrietà. Per le amanti del volume, il segreto è spazzolare bene i capelli per ottenere una coda con effetto cotonato; French twist – Conosciuta anche come banana, è un inno all’eleganza! Si può realizzare facilmente su un long bob. Molto gettonata negli anni ’50, nella sua versione moderna è più sbarazzina e volutamente spettinata. Insomma, un raccolto perfetto che conferisce un’aria professionale e ricercata.

Il long bob è per tutte! Sceglilo se vuoi cambiare l’hair look ma senza stravolgere troppo la tua immagine. Le imminenti festività natalizie sono l’occasione giusta!