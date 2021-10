Ambra Angiolini: hair look da teenager con l’intramontabile frangia aperta

Ambra Angiolini sfoggia un hair look sbarazzino con bellissima frangia aperta. Archiviata la storia d’amore con Massimiliano Allegri, l’attrice riparte da un nuovo taglio di capelli e da un tatuaggio sul braccio.

Vento di novità per Ambra Angiolini: l’attrice volta pagina dopo la fine della sua storia d’amore con Massimiliano Allegri. La notizia, dapprima trapelata sul settimanale “Chi”, è stata poi praticamente confermata dai diretti interessati.

I due si sarebbero detti addio per un presunto tradimento da parte dell’allenatore della Juventus. Ragion per cui Striscia la Notizia ha consegnato un Tapiro d’Oro ad Ambra, scatenando dure polemiche sui social. Sono tanti i volti noti che si sono schierati dalla parte dell’attrice, tra cui la giornalista Francesca Barra.

Ambra ha gestito la situazione con grande savoir faire. Ha accettato il Tapiro consegnato da Valerio Staffelli, dicendo che “esiste per tutti il giorno zero, un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte”.

Che l’attrice sia ripartita, peraltro alla grande, non c’è dubbio! Impossibile non notare il suo strepitoso cambio look: Ambra ha scelto una chioma short che sfiora appena le spalle. Ad impreziosire il nuovo taglio di capelli c’è l’intramontabile frangetta.

L’hair look di Ambra Angiolini è fresco e sbarazzino: sembra una teenager ed è bellissima! Vediamo insieme come copiare il suo stile.

Ambra Angiolini hair look: il nuovo taglio è un inno alla sobrietà

Cambio look d’inizio autunno: Ambra Angiolini non resiste alla tentazione e sfoggia un nuovo taglio di capelli. Ha scelto un caschetto lungo, impreziosito da una bellissima frangia aperta leggermente scalata.

L’attrice ha puntato su una chioma short, che si sposa bene con ogni tipo di outfit, da quello più elegante e ricercato a quello più casual.

Il caschetto è tra i tagli più gettonati per l’autunno-inverno 2021. Con frangia, asimmetrico, oppure a carrè, il long bob è la scelta giusta per chi desidera un cambio look più radicale in ogni stagione. Senza dubbio è l’hair style più amato dalle celebrities e anche Ambra non ha resistito al suo fascino.

Più lungo o più corto (magari appena sopra le orecchie), scalato o meno, il bob ha attraversato intere generazioni, a partire dagli anni Venti. E’ un taglio di capelli al contempo sobrio e deciso, ideale per sottolineare la propria indipendenza con stile ed eleganza.

Ambra ha scelto un caschetto lungo e liscio, che riesce a gestire facilmente. Dando uno sguardo alle sue foto su Instagram si nota come l’attrice riesca ad adattarlo bene ad ogni outfit. Lo ‘trasforma’ in un bellissimo semi-raccolto, indossando un abito lungo elegante, oppure lo lascia in versione lunga e liscia con un outfit più casual.

Il caschetto è un evergreen ma non sta bene a tutte. Bisogna calibrare bene la lunghezza e, magari, addolcirlo con la frangia, affinché esalti al meglio i lineamenti. Ad Ambra dona molto, le scrolla di dosso almeno 10 anni! Il suo look è strepitoso e sembra quasi una teenager! In foto con Jolanda, sembrano più due amiche che mamma e figlia.

Ma la ‘metamorfosi’ di Ambra non si ferma soltanto ai capelli. La speaker di punta di Radio Capital ha sfoggiato su Instagram un nuovo tatuaggio sul braccio (vedi foto). Si è fatta disegnare un fiore stilizzato, con una serie di petali portati via dal vento.

Un tatuaggio sobrio ed elegante che, sicuramente, ha un significato profondo. Promosso a pieni voti dai fan e dalla figlia! “Alla fine mi ha convinta – ha scritto su Instagram l’attrice riferendosi a Jolanda – un ‘per sempre’ che non si poteva rifiutare”.

A completare lo stile minimal-chic di Ambria c’è un trucco leggero, appena accennato. L’attrice sceglie le tonalità del rosa nude per esaltare le labbra. Gli occhi, invece, sono valorizzati con un ombretto marrone chiaro e con un leggero tocco di mascara.

Se stai cercando spunti per un cambio look semplice, bello e armonico, allora copia subito lo stile di Ambra Angiolini. Parti subito dai capelli, per sentirti più bella e sicura!