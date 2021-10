Chiara Nasti lancia un nuovo trend e consiglia: “No make up, only lips”

Chiara Nasti new trend: per l’autunno 2021 la social influencer consiglia di truccare soltanto le labbra. Il suo motto su Instagram è: “No make up, only lips”. Copia subito il suo look!

Rossetto che passione! E’ il cosmetico must have per un make up perfetto in ogni occasione. Le labbra, assieme agli occhi, sono il punto forte della sensualità femminile. Un bel rossetto valorizza un sorriso curato, per una bocca incredibilmente più sexy.

I nuovi trend per l’autunno-inverno 2021 consigliano i rossetti finish mat. I colori più gettonati sono il rosso, anche nelle sue varianti più accese, il rosa, da quello nude a quello pesca, il marrone, il borgogna e il malva.

Via libera anche ai lip balm, ideali per proteggere le labbra dai primi freddi e nutrirle in profondità. Questi prodotti sono perfetti da tenere in borsetta, per un ritocco veloce al trucco labbra, magari dopo la pausa pranzo in ufficio.

Attrici, modelle e social influencer fanno a gara per restare al passo con le ultime tendenze. Tra le celebrities spopola il make up nude, che enfatizza le labbra senza eccessi, con un bellissimo effetto naturale. Giulia De Lellis lo adora e il suo look è davvero top!

Le sorelle Chiara, Valentina e Francesca Ferragni sono pazze del make up nude. Lo scelgono spesso per completare i loro look, da quelli più ricercati a quelli più casual. Il risultato finale è sempre impeccabile. Le Ferragni, che formano un trio con fatturati da capogiro, non sbagliano mai un colpo!

Anche Chiara Nasti si unisce al coro delle social influencer che dispensano consigli utili in fatto di trucco. La bella modella napoletana lancia un nuovo trend e raccomanda di enfatizzare soltanto le labbra. Ecco come copiare il suo stile.

Chiara Nasti new trend: “No make up, only lips”

Chiara Nasti ha le idee molto chiare per il make up di inizio autunno. L’influencer, seguitissima sui social, lancia il suo ultimo trend. Su Instagram consiglia: “No make up, only lips”.

ll trucco della Nasti è quasi acqua e sapone. In primo piano ci sono le labbra, protagoniste indiscusse del suo make up. Sono appena contornate con una matita ben abbinata all’incarnato rosato e valorizzate con un tocco di glos trasparente.

Il risultato è strepitoso: un make up semplice ma curato, perfetto per ogni mise. A completare il tutto, ci sono sopracciglia folte, definite e perfettamente pettinate. Sulle palpebre sembra che l’influencer non abbia applicato nessun ombretto. Quantomeno, se il trucco c’è, è leggerissimo, nei toni del nude rosé.

A ben guardare la foto, si scorge un filo di mascara: quel tanto che basta per uno sguardo più intenso e romantico, senza scadere nell’eccesso.

L’unico contrasto a questo look così naturale è dato dalle unghie. Sono da sempre un debole per l’influencer, che ama cambiare spesso la manicure, sfoggiando nuance all’ultimo grido. La Nasti ha scelto unghie extra long (vedi foto) con punta squadrata. Per il colore ha puntato su un evergreen, il rosso, che è tra le nuance più cool per questo autunno.

Il tutto è sapientemente bilanciato. L’influencer si è mantenuta leggera con il trucco ed ha osato di più con la manicure, azzerando così ogni eccesso.

Ritornando al trucco labbra, Chiara Nasti, sta prediligendo da inizio autunno le nuance color carne. Alterna rossetti brillanti a quelli finish mat. In qualsiasi versione, è sempre irresistibile!

Se stai pensando a come rivedere il tuo make up in autunno, allora prendi spunto dalla reginetta dei social. Copia subito il suo stile, ti servono soltanto pochi prodotti. Punta alla sobrietà e vesti le labbra di nuova luce; ti sentirai più bella e sicura.

Il consiglio in più: se desideri labbra più voluminose senza bisturi, allora non perderti questi esercizi e rimedi naturali infallibili. Avrai buoni risultati in poco tempo e resterai soddisfatta, fidati di noi.