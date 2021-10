Hai dolore alle gambe durante la notte? Cause e possibili rimedi

Soffri di dolore alle gambe notturno? Le cause possono essere diverse. Ecco le più comuni e quali sono i possibili rimedi.

Chi soffre di dolori alle gambe durante la notte sa bene come questo sia un problema piuttosto debilitante. Sopratutto per la particolarità di rendere difficile il semplice atto del dormire. A ciò si uniscono ovviamente tutte le preoccupazioni del caso che spingono a chiedersi quale sia il problema alla base e come intervenire per non avere più alcun fastidio.

Per fortuna, nella maggior parte dei casi, non si tratta di qualcosa di grave ma di una serie di possibili fattori scatenanti che è importante approfondire sia per tornare a dormire senza svegliarsi di continuo che per evitare problematiche future.

Approfondiamo quindi questo problema che tende a verificarsi con maggior incidenza nelle donne e cerchiamo di risalire alle possibili cause e ai rimedi in grado di alleviarlo o farlo sparire del tutto.

Dolore notturno alle gambe: cause e rimedi

Per dolore notturno alle gambe si intende tutta una serie di sintomi che portano a provare fastidio o dolore e che rendono la notte agitata e poco rilassante.

In genere vi rientrano principalmente i crampi notturni, delle fitte dolorose che vanno e vengono, un senso di indolenzimento generale, il formicolio alle gambe e la sindrome delle gambe senza riposo. Quale che sia il problema che si presenta il risultato è sempre una notte trascorsa quasi senza dormire e un senso di malessere e di nervosismo generale che si ripercuote poi durante il giorno.

Andando alle cause, queste possono essere diverse e vanno da quelle nerulogiche a quelle farmacologiche. Alcuni sintomi possono essere legati all’assunzione di farmaci come alcuni tipi di ormoni. In altri casi possono esserci alla base problemi di circolazione o addirittura patologie come quelle renali. A volte, la causa può essere invece la gravidanza o l’assenza di acido folico o di altre sostanze. In caso di problemi notturni legati alle gambe è quindi indispensabile rivolgersi al proprio medico curante al fine di comprenderne la causa esatta e trovare dei rimedi che consentano di tornare a dormire come si deve.

Andando ai così detti rimedi, questi dipendono ovviamente dalla causa riscontrata. Com’è facile intuire, in caso di carenze basta integrare nel modo giusto ciò che manca per iniziare a notare dei miglioramenti.

Se si assumono farmaci si può optare per cambiare tipo di cura o per assumere qualcosa che eviti gli effetti negativi sulle gambe.

In caso di problemi circolatori si può agire sull’alimentazione inserendo l’assunzione di integratori specifici come, ad esempio, la centella asiatica.

Come già detto, però, ogni caso è ben diverso dagli altri. E, al fine di ottenere una buona risposta ed evitare complicanze future è molto importante effettuare dei controlli medici accurati. Questi dovranno essere volti ad analizzare a fondo i problemi e a trovar loro una soluzione idonea per vivere meglio. In questo modo si potrà tornare a dormire bene e a vivere al meglio le proprie giornate.