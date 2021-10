Hai sempre la pancia gonfia dopo mangiato? Cause e rimedi

La pancia gonfia dopo aver mangiato è un problema più comune di quanto si pensi e può avere diverse cause. Scopriamo insieme le più comuni e come agire per risolvere il problema.

Molte donne accusano ogni giorno un problema di pancia gonfia dopo i pasti. Le cause all’origine di questo problema sono davvero tante e legate a problematiche ben diverse tra loro.

Per questo motivo può essere utile imparare a distinguerle tra loro al fine di comprendere se una tra le tante è quella “giusta”. Un modo utile per iniziare a capire di cosa si soffre e come rimediare per poter tornare a mangiare senza doversi preoccupare di lievitare e di avere fastidi continui.

Pancia gonfia: le cause che è bene conoscere

Quando ci si trova con una pancia particolarmente gonfia alla fine di ogni pasto il problema non è tanto nell’aver mangiato ma nelle risposte che determinati cibi possono avere sul nostro organismo.

Nella maggior parte dei casi andare a risolvere il problema alla base consente di tornare ad alimentarsi senza problemi o di capire se ci sono cibi da eliminare o ridurre per qualche tempo al fine di trovare una soluzione.

Per farlo, però, occorre prima di tutto scoprire la causa del gonfiore, ricordando che tra i motivi alla base possono esserci:

Disbiosi intestinale

Intolleranza alimentare a uno o più alimenti

Allergia al nichel

Celiachia

Problemi gastro intestinali come il reflusso gastroesofageo o la gastrite

Intestino pigro

Alimentazione sbilanciata

Candida

Stress

Digestione lenta di alcuni alimenti

Consumo di cibi che generano aria nella pancia

Problemi di altro tipo come endometriosi

In genere i problemi sopra elencati si associano anche ad altri sintomi dei quali la pancia gonfia è solo uno tra i più evidenti. Ci sono ad esempio i dolori all’addome, la stanchezza eccessiva, la voglia di zuccheri, le dermatiti apparentemente immotivate, gli sbalzi d’umore, i problemi nell’andare di corpo, etc…

Per identificare la causa è quindi importante rivolgersi ad un medico esperto che, attraverso un’attenta anamnesi ed il controllo dei vari sintomi, sappia comprendere come orientarsi.

Come curare la pancia gonfia

In genere, per ottenere un parere esaustivo e in grado di risolvere la pancia gonfia è preferibile rivolgersi ad un medico funzionale che dopo aver studiato il caso valuterà quali esami effettuare.

In genere tra i più comuni ci sono un’analisi del microbiota, dei test per le intolleranze o le allergie alimentari, una visita ginecologica approfondita ed esami del sangue di routine.

Una volta riscontrata la causa si passerà alla cura che consiste quasi sempre in un cambio di alimentazione (a volte eliminando per un po’ alcuni cibi) e nell’assunzione di probiotici studiati ad hoc o di farmaci qualora dovessero servire. Ciò che conta è non demoralizzarsi e ricordarsi che scoperta la causa e curata per bene i sintomi passeranno. Si inizierà a star bene e si dimenticherà la spiacevole sensazione di avere la pancia sempre gonfia.

E intanto? Mentre si attende di trovare il medico giusto e di iniziare gli esami di routine si possono mettere in atto alcune piccole strategie che in alcuni casi possono alleviare il problema.

Tra i tanti ricordiamo la dieta bilanciata ed il più possibile priva di alimenti infiammanti. La cura di eventuali candide. L’assunzione di cereali integrali (a meno di non essere allergiche al nichel), una buona masticazione ai pasti e la riduzione di cibi che creano aria.

Anche l’eliminazione dello stress sarebbe una buona soluzione. Non sempre, però, si riesce a sfuggirgli, motivo per cui può essere utile iniziare a praticare meditazione o yoga.

Agendo in questo modo e non perdendosi d’animo si riuscirà poco per volta a trovare la soluzione giusta ed in grado di far vivere al meglio e senza più i tanti fastidi dati dalla pancia gonfia.