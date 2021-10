Can Yaman delude con Diletta Leotta: a conquistare il podio è Lui!

Can Yaman dopo la relazione con Diletta Leotta ha perso numerosi consensi. A prendere il suo posto nel cuore del pubblico è stato Lui!

Can Yaman è diventato noto sul piccolo schermo degli italiani grazie alla messa in onda di Daydreamer – Le Ali di un sogno, la fiction che lo ha visto ricoprire il ruolo di protagonista e che gli ha permesso di entrare dei telespettatori.

Da quel momento il bell’attore turco è diventato uno dei preferiti in assoluto da parte del pubblico che è rimasto colpito, oltre che dalle sue doti recitative, anche dal suo bell’aspetto. Tant’è che in molte, e molti, lo seguivano anche per il suo fascino. Da quando ha scelto di iniziare una relazione con Diletta Leotta, relazione ormai giunta al termine, ha perso numerosi consensi ma abbiamo voluto verificare se fossero soltanto dicerie o se davvero il pubblico ora preferisce qualcun altro al posto suo.

Per questo motivo abbiamo chiesto agli utenti della recete chi fosse il loro sex symbol preferito e a vincere purtroppo non è stato lui.

Can Yaman superato: a trionfare è l’attore italiano più amato!

Prima di rivelare la classifica completa, ci sono alcune cose che ci teniamo a specificare. Questo lavoro è stato fatto soltanto per puro divertimento e intrattenere gli utenti della rete e non per influenzare in maniera positiva o negativa i personaggi in questi.

Le varie posizioni sono state stilate in base ad una media dei voti ricevuta e trovate in fondo all’articolo tutte le relative percentuali. Detto questo, scopriamo subito chi è arrivato all’ultimo posto e chi invece è riuscito a fare breccia nel cuore del pubblico nostrano.

All’ultimo posto, come facilmente immaginabile, c’è purtroppo Can Yaman. Dopo la sua storia con Diletta Leotta purtroppo ha perso numerosi consensi, ma chissà se riuscirà a recuperarli durante il corso di questi mesi. Subito prima di lui, invece, troviamo una bellezza tutta partenopea. Di chi stiamo parlando? Di Stefano De Martino, che è riuscito a classificarsi al terzo posto di questa classifica.

A conquistare la medaglia d’argento, invece, è stato uno degli attori più amati di sempre: Raoul Bova. Più gli anni passano e più invecchia bene, proprio come il buon vino e lo stesso vale anche per la prima posizione. Posizione che il pubblico ha scelto di affidare ad altro attore. Di chi stiamo parlando? Di Luca Argentero, che sembrerebbe aver avuto la meglio su tutti.