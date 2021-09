Emma Marrone e Stefano De Martino legati da un amore in comune: entrambi hanno una passione che condivisono sui social, foto.

Emma Marrone e Stefano De Martino hanno un amore comune. La rivelazione è venuta fuori dai rispettivi profili Instagram della cantante salentina e del conduttore napoletano. Emma e Stefano, dopo aver avuto una storia d’amore, con il tempo, sono riusciti ad instaurare un rapporto d’amicizia.

I fans più romantici, tuttavia, non hanno mai smesso di sognare il ritorno di fiamma che, però, non c’è mai stato. L’amore, con il tempo, ha lasciato spazio all’affetto sincero, ma Emma e Stefano continuano ad essere legati da un amore che, in realtà, condivido con milioni di italiani.

Emma Marrone e Stefano De Martino: l’amore per la pasta li unisce

Emma Marrone e Stefano De Martino amano la pasta. Da buoni italiani, il conduttore napoletano e la cantante salentina non rinunciano ad un buon piatto di pasta come mostrano sui rispettivi profili Instagram. Il conduttore napoletano dedica una storia al piatto di pasta che si è concesso mentre Emma pubblica una foto sul suo profilo e scrive: “Quello che so sull’amore”.

Emma e Stefano non solo gli unici ad amare la pasta. L’amore per la pasta è quello che accomuna la maggior parte degli italiani. In passato, ad unire la cantante salentina e il conduttore napoletano era Gaetano, il cane che Stefano aveva regalato alla Marrone quando erano ancora fidanzati. Gaetano, dopo la fine della storia tra i due, è rimasto con Emma. La sua scomparsa, avvenuta a luglio nel 2020, ha rappresentato un grande dolore per Emma che, in quell’occasione, ricevette anche il messaggio di Stefano.

Emma e Stefano, dunque, dopo essere stati insieme, hanno intrapresto strade diverse, ma l’affetto per aver condiviso un’esperienza importante come quella vissuta nella scuola di Amici e un pezzo di vita insieme resta così come l’amore per la pasta e il buon cibo italiano.