Emma Marrone esce allo scoperto e, dopo un anno intenso di lavoro, si concede finalmente in vacanza con l’amore più vero e puro, foto.

Emma Marrone è innamorata? Emma Marrone è fidanzata? Sono queste alcune delle domande più gettonate sui social. Dopo la fine delle storie con Stefano De Martino, Marco Bocci e Fabio Borriello, la cantante salentina ha sempre protetto la propria vita privata evitando di alimentare gossip e pettegolezzi.

Innamorata dell’amore, non avendo ancora trovato il suo principe azzurro, Emma, nell’ultimo periodo, si è dedicata totalmente al lavoro: tra il duetto con Alessandra Amoroso sulle note di Pezzo di cuore e il Best of con cui ha ripercorso la sua carriera attraverso i brani più amati dal pubblico, tra il ritorno sul set della serie tv di Gabriele Muccino e la preparazione del Fortuna Tour che le ha permesso di tornare nuovamente sul palco e ricevere l’abbraccio del suo pubblico fino al ritorno a X Factor come giudice accanto a Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton, Emma non ha avuto un attimo di tregua.

Ora, però, anche per la cantante salentina è arrivato il momento delle meritate vacanze che lei ha scelto di trascorrere con i suoi più grandi amori.

Emma Marrone in vacanza con i genitori: la foto che rimpie il cuore

Sorridente, serena e felice: Emma Marrone si mostra così durante il primo giorno di vacanze con gli amori della sua vita ovvero mamma Maria e papà Rosario a cui è estremamente legata. I genitori sono sempre stati molto vicini ad Emma, seguendo la sua carriera in ogni tappa e incoraggiandola nei momenti più difficili.

Dopo aver assistito al ritorno della figlia sul palco, i genitori stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza con Emma che si gode il totale relax coccolata dall’affetto di mamma e papà.

“Dritta alla meta. Missione compiuta. In vacanza con mamma e papà”, scrive Emma che non avrebbe potuto scegliere compagnia migliore per le sue meritate e attese vacanze.