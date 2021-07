Emma Marrone e Stefano De Martino uniti da una scelta: l’annuncio del conduttore svela tutto e i fans lanciano un appello.

Emma Marrone e Stefano De Martino restano due degli allievi più amati dal pubblico di Amici di Maria De Filippi. La stessa conduttrice non ha mai nascosto di avere un legame speciale con la cantante e il conduttore napoletano che, per un periodo, hanno fatto sognare i fans con la loro storia d’amore.

Era la stagione 2009/2010 quando Emma e Stefano entrarono nella scuola di Amici come allievi. All’epoca, la strada del successo sembrava ancora lontana, ma entrambi, lavorando duramente, non solo riuscirono ad arrivare fino alla fine, ma sono poi riusciti a costruire una brillante carriera.

Nella scuola, inoltre, tra una canzone e una coreografia, la Marrone e De Martino si innamorarono e vissero una storia d’amore che fece sognare i fans. La relazione finì quando Stefano conobbe e s’innamorò di Belen Rodriguez con cui ha avuto un figlio e si è sposato. Oggi, Stefano così come Emma, sono ufficialmente single, ma quello che sognano i fans oggi non è un ritorno di fiamma, ma una futura collaborazione. Entrambi, infatti, hanno deciso di sperimentare anche un’altra strada del mondo dello spettacolo.

Emma Marrone e Stefano De Martino attori: insieme in un film in futuro?

Emma Marrone e Stefano De Martino attratti dal mondo del cinema. La prima a tuffarsi in un’avventura cinematografica è stata la cantante salentina che ha accettato di recitare nel film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli”. Un’esperienza unica per Emma che è poi tornata sul set recitando anche nella prima serie tv di Muccino “A casa tutti bene”.

Oggi, a seguire la strada di Emma è Stefano De Martino che, dopo aver lasciato la danza per tuffarsi nel mondo della conduzione, si è trasformato in attore. De Martino, tra le sue storie di Instagram, ha così pubblicato alcuni video in cui è in procinto di sposare Fiammetta Cicogna, sua partner sul set. Nelle foto pubblicate, Stefano e Fiammetta Cicogna si trovano a Torino per ‘Il giorno più bello’, il nuovo film Andrea Zalone.

I fan, ora, lanciano un appello ai registi italiani per rivedere Emma e Stefano insieme almeno sul grande schermo. Il sogno dei fans sarà realizzato? Nel frattempo, anche Elodie si è tuffata nel mondo della recitazione.