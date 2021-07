L’amatissima conduttrice di Raiuno si lascia andare ad una confessione a cuore aperto e ammette di aver pianto per Federica Pellegrini.

Federica Pellegrini fa piangere tutti. L’ultima finale olimpica della regina italiana, ma soprattutto le sue dichiarazioni nei confronti di Matteo Giunta, al suo fianco da anni come allenatore e, da qualche tempo anche come compagno, hanno emozionato i tifosi della Pellegrini, ma anche chi la ammira semplicemente come donna.

Sui social, sono tantissimi i vip che si stanno congratulando con la Pellegrini. Tra i tanti, tuttavia, un messaggio ha particolarmente emozionato i tifosi della campionessa.

Francesca Fialdini, infatti, sul proprio profilo Instagram si è lasciata andare ad una dichiarazione di pronfoda stima e ammirazione per Federica Pellegrini, ma anche per Matteo Giunta.

La commozione di Francesca Fialdini per Federica Pellegrini

“Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa. Matteo è un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale e spero che lo sarà anche in futuro. La priorità era tenere l’immagine dell’allenatore e dell’atleta separati e siamo stati molto bravi in questo. È stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano, sia sportivo”, sono le parole pronunciate dalla Pellegrini ai microfoni del Tg1.

Le parole di Federica Pellegrini che, nella finale dei 200mt si è classificata settima, hanno colpito Francesca Fialdini che, come potete vedere dalla foto qui in alto, ha dedicato alla regina del nuoto italiano e a Matteo Giunta parole di stima e ammirazione per la discrezione con cui hanno sempre vissuto il loro rapporto umano e professionale.

“Per la rubrica “I meravigliosi”: quanto sono belli questi due? Questa notte, al buio di una casa di campagna, non riuscivo a prendere sonno e fra i pensieri c’era anche la Divina alle prese con la sua ultima personalissima finale olimpica. Mi chiedevo ‘chissà cosa le passerà nella testa adesso, a pochi minuti da queste ultime vasche’. Quando ho sentito le sue dichiarazioni mi sono commossa perché con la sua solita schiettezza, non ha nascosto nulla della gratitudine e dell’amore che ha dato e ricevuto da questo sport, ma anche dal suo Matteo“, ha scritto la conduttrice di Raiuno.

Poi profonda stima per entrambi: “Così bravi a separare in pubblico i loro ruoli, così discreti nel vivere i loro sentimenti, così intelligenti da mettere questo amore a servizio del miglior risultato possibile senza sbavature mediatiche che potessero distrarre dalla vera natura del loro sodalizio. A questi due campioni – che hanno lavorato a tirare fuori il meglio l’uno dall’altra lontano dai riflettori (almeno fino ad oggi) – andrebbe data una medaglia per come hanno saputo custodire la cosa più importante, nonostante il costante rumore del mondo in sottofondo che ci vuole tutti per forza pubblici anche nei nostri sentimenti più privati”, ha concluso.