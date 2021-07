Elodie come Emma Marrone: la notizia è da brividi

Elodie come Emma Marrone: dopo aver seguito il suo percorso passando per la scuola di Amici, un’altra novità in comune per le due cantanti.

Elodie come Emma Marrone. Il percorso delle due cantanti, pur non incrociandosi, continua ad avere elementi in comune. Sia Emma che Elodie sono nate, come artiste, nella scuola di Amici. La vittoria della Marrone risale al 2010 quando vince la nona edizione del talent show di Maria De Filippi.

Elodie, invece, partecipa alla quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi nel 2016 classificandosi seconda. In quell’edizione, Elodie fece parte della squadra bianca che aveva come direttrice artistica proprio Emma.

La Marrone ha poi seguito l’inizio della carriera della Di Patrizi scrivendo per lei, insieme ad altri autori, il brano “Tutta colpa mia” con cui ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2017. Artisticamente, poi, le strade di Emma ed Elodie si sono separate. Le due, però, sono rimaste amiche ed ora la Di Patrizi è pronta a seguire la strada di Emma anche in un altro settore.

Elodie attrice come Emma Marrone: “Sono emozionata e onorata”

Elodie segue le orme di Emma Marrone accettando il suo primo ruolo di attrice. La cantante salentina ha debuttato come attrice nel film di Gabriele Muccino “I migliori anni”. Il regista, inoltre, l’ha voluta anche nella serie tv di Muccino. Ora, anche Elodie, volto amatissimo dagli amanti della musica, è pronta a trasformarsi in attrice.

“Quest’esperienza significa abbattere un altro muro e darmi la possibilità di scoprire un mondo per me ancora inesplorato, crescere, conoscermi meglio e continuare a imparare. Sono emozionata e onorata di prendere parte al nuovo progetto di Pippo Mezzapesa”, ha detto Elodie come riporta il portale Gossip.it.

“Elodie è forza, istinto, bellezza. Quello che cercavo per un personaggio all’incrocio bruciante dei sentimenti. Sono felice che cominci con me questo nuovo percorso”, ha invece detto il regista pugliese Pippo Mezzapesa.

Per Elodie, dunque, è un momento magico. Oltre al lavoro, infatti, sta vivendo una bellissima storia d’amore con il fidanzato Marracash.