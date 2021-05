Elodie, gesto eclatante per il compleanno di Marracash: fan increduli

Elodie non poteva non festeggiare il giorno del compleanno di Marracash e lo ha fatto in un modo davvero molto particolare.

Elodie è senza dubbio uno dei personaggi più amati dagli utenti della rete, oltre che nel mondo della musica ovviamente, visto che tutti i suoi brani diventano delle vere e proprie hit ed iconica è ormai la sua performance all’ultimo Festival di Sanremo. L’ex concorrente di Amici di Maria de Filippi nelle scorse ore però ha stupito tutti. Il motivo?

Come i suoi fedeli sostenitori sapranno bene, è il compleanno di Marracash, il suo compagno, e lei non poteva non fargli una sorpresa. Una sorpresa decisamente particolare che ha scelto di condividere con tutti i suoi fan sul web che sono rimasti decisamente sorpresi dallo scatto offerto dalla loro beniamina.

Elodie ha mostrato Marracash come non l’avete mai visto, regalando agli utenti della rete una versione decisamente inedita e molto audace del suo compagno che sicuramente farà breccia nei cuori dei loro fan e non solo.

Marracash compie gli anni: il gesto di Elodie spiazza tutti

Elodie ha pubblicato uno scatto che ritrae il suo compagno Marracash a petto nudo, ricoperto dei suoi tatuaggi e gioielli, e con indosso soltanto un pantalone nero. Nulla di particolarmente eccentrico, ma aveva con sé un dettaglio un po’ insolito che ha immediatamente catturato l’attenzione degli utenti della rete. Quale?

Il rapper nello scatto postato dalla sua compagna nelle Instagram Stories, che potete trovare in fondo a questo articolo, tra l’altro anche lei nel giorno del suo compleanno ha ricevuto una sorpresa, indossa una maschera, ma non una qualsiasi. Una di colore nero che gli copre parte del viso, lasciando liberi gli occhi, e con due graziose orecchie da coniglio. La maschera che ha indossato anche Ariana Grande per la copertina del suo album Dangerous Woman.

Lo scatto, come facilmente immaginabile, nel giro di poche ore e subito diventato virale ed il gesto di Elodie non è sicuramente passato inosservato, visto che ha nettamente diviso i suoi fedeli sostenitori. C’è infatti chi lo ritiene uno scatto ironico e chi invece è rimasto senza parole trovandolo piuttosto bizzarro, ma anche chi lo ha trovato a dir poco accattivante.

Elodie e Marracash, ancora una volta, hanno dimostrato di sapere tenere alta l’attenzione dei loro fan che sono rimasti sorpresi, ed in positivo, del gesto di lei.