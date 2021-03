Elodie e la dichiarazione d’amore per Marracash condivisa sui social: “La storia più importante. Non ho mai amato nessuno così”.

Elodie si lascia andare ad una splendida dichiarazione d’amore per il fidanzato Marracash. Su Instagram, tra le storie, la cantante ha pubblicato lo screenshot di una sua intervista in cui parla anche della relazione con Marracash che definisce “la storia più importante della sua vita”.

Una storia d’amore che la coppia di artisti preserva da gossip e pettegolezzi condividendo sui social solo pochissime foto e video dei momenti che trascorrono insieme. Una coppia molto amata anche dai fan, felici di vedere sia Elodie che Marracash sereni, felici e innamorati.

Elodie e l’amore per Marracash: “Non mi vergogno a dire che è la storia più importante della mia vita”

E’ un momento magico per Elodie sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Reduce dal successo ottenuto sul palco del Teatro Ariston affiancando Amadeus e Fiorello durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2021, Elodie sta vivendo una bellissima storia d’amore con Marracash di cui ha recentemente parlato ad Icon.

Una storia che rende serena e felice Elodie che, con la musica, ha avuto il suo riscatto. E’ l’artista donna “più ascoltata su Spotify Italia nel 2020” e This is Elodie” è l’album di un’artista donna più venduto nel 2020. A tutto ciò si unisce la serenità che sta vivendo anche in amore grazie a Marracash che, per la sua partecipazione a Sanremo, l’ha sorpresa con un gesto romantico.

“Penso che questa che sto vivendo sia la storia della mia vita. – ha rivelato la cantante ad Icon – Ci sono dei momenti dove tutto si incastra perfettamente. Capita poche volte, anzi, potrebbe anche non capitare mai, ci vuole un po’ di fortuna. Non ho mai amato nessuno così e non mi vergogno a dirlo. Non ci prendiamo sul serio ma facciamo molto sul serio. Che poi fare sul serio non significa per forza fare figli o sposarsi ma rispettarsi, crescere insieme”.

Come potete vedere dalla foto qui in alto, la cantante ha condiviso le proprie parole su Instagram taggando il fidanzato e aggiungendo un cuore rosso.