Stitichezza premestruale: un vero tormento per tante donne! Facciamo il punto sulle cause principali e i rimedi più efficaci per risolvere il problema in poco tempo.

Le donne sono una forza della natura: sono sempre in attività e si dividono, ogni giorno, tra mille impegni sul lavoro, in famiglia, nel tempo libero etc. Hanno un’energia quasi inesauribile che però, in alcuni giorni del mese, è messa a dura prova.

Questi giorni più difficili da gestire sono quelli del ciclo mestruale. Ma non solo: vanno considerati come più problematici anche tutti quelli antecedenti al ciclo e che rientrano nella cosiddetta fase premestruale.

La sindrome premestruale è fonte di molti fastidi per tante donne. Ne soffre circa un quarto di quelle in età fertile. I sintomi si manifestano già 1-2 settimane prima dell’arrivo del ciclo mestruale e sono: cambi repentini di umore, ansia, irritabilità, scarsa concentrazione, cefalea, dolori muscolari, gonfiore al seno.

A tutti questi sintomi se ne somma un altro tanto comune quanto odioso. Parliamo della stipsi premestruale, accompagnata da gonfiore addominale. Un vero tormento per tante donne! In questa condizione, anche indossare un paio di jeans può diventare un grosso problema. Vediamo insieme quali sono le cause principali della stitichezza pre ciclo e come fare per trovare subito un po’ di sollievo.

Stitichezza premestruale: consigli utili per affrontarla bene

Stitichezza premestruale: i sintomi di tale disturbo aumentano soprattutto nelle donne che hanno già problemi cronici di intestino irritabile. Nello specifico, la stitichezza premestruale è accompagnata da crampi, meteorismo e coliche.

Ma perché molte donne soffrono così tanto, prima ancora che arrivi il ciclo? Qual è la causa principale della stipsi premestruale? La risposta è molto semplice: tutto parte dal calo degli estrogeni, che determina la comparsa delle mestruazioni e di uno stato di infiammazione generale, soprattutto a livello della parete intestinale.

La stipsi pre ciclo è, come abbiamo già detto, un problema molto comune ma non impossibile da risolvere. Seguendo alcuni piccoli consigli si possono avere miglioramenti significativi in poco tempo. La prima cosa da fare è intervenire sull’alimentazione privilegiando cibi ricchi di fibre, che possano aiutare a favorire il corretto transito intestinale.

Nei giorni antecedenti il ciclo, spesso le donne avvertono un senso di gonfiore insopportabile, molto antipatico da gestire e che contribuisce ad aumentare la loro irritabilità. Questo gonfiore può essere causato sia dall’aumento della stitichezza pre ciclo che dalla ritenzione idrica. Ecco perché è importante bere molto, almeno due litri d’acqua distribuiti sull’intera giornata.

Ecco quali sono i cibi alleati per combattere la stipsi pre ciclo.

Verdura a foglia verde.

Frutta (soprattutto prugne e kiwi).

Yogurt magro.

Cereali integrali.

Se le buone abitudini alimentari, in unione ad uno stile di vita più dinamico, non bastano, allora si può provare con gli integratori alimentari. In commercio se ne trovano tanti, utili per migliorare la motilità dell’intestino.

Le donne che soffrono di stipsi premestruale, non dovrebbero mai sottovalutare l’importanza dell’attività fisica. Fare un po’ di ginnastica dolce ogni giorno piuttosto che delle passeggiate all’aria aperta, sono buone abitudini che aiutano a ripristinare le normali funzioni intestinali.

Durante l’esercizio fisico il corpo rilascia endorfine; sono sostanze chimiche prodotte dal cervello che aumentano il buonumore e fanno anche dormire meglio. Riposare bene è importante per chi ha problemi di stipsi premestruale.