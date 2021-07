Ti capita spesso di sognarti mentre mangi un gelato? Scopri quali sono i suoi significati e cosa può voler dire di te.

Il gelato, nei sogni, ha un simbolismo particolare. Rientrando nella sfera dei dolci rappresenta per prima cosa una sorta di classificazione. Da un punto di vista semplicistico, può indicare anche il bisogno di dolcezza o spensieratezza da parte di chi sogna.

In realtà, però, ci sono tanti altri aspetti che andrebbero indagati. Per Freud, ad esempio, mangiare un gelato rappresenta l’amore che si ha nei confronti della vita. Pur apparendo come un sogno molto semplice, quindi, il gelato ed il mangiarlo racchiudono in se dei simbolismi che vale la pena imparare a conoscere al fine di comprendere meglio cosa vuole suggerirci il subconscio quando ci trasmette queste immagini.

Che significato ha il gelato nei sogni

Quando si sognano i gelati o si sogna di mangiarne uno è bene tenere a mente che il gelato ha due caratteristiche principali che sono la dolcezza e la freddezza. Si tratta quindi di un cibo che nel mondo dei sogni acquisisce un simbolismo doppio e per certi versi ambiguo.

Se da un lato trasmette dolcezza, colore, allegria, voglia di coccolarsi e di provare delle soddisfazioni, dall’altro indica freddezza. Quest’ultima può essere interpretata come il bisogno di congelare una data situazione o la necessità di mettere una distanza tra se e qualcosa che fa parte della propria vita.

Al contempo può indicare una necessità di raffreddare un aspetto della propria vita o che in qualche modo ciò sta già avvenendo, indipendentemente dalla volontà del sognatore.

Cosa significa sognare di mangiare un gelato

Quando si sogna di mangiare un gelato è molto importante analizzare il contesto in cui vive il sognatore. Da un lato un bel gelato legato ad emozioni positive può infatti indicare la capacità di gratificarsi da soli e, di conseguenza, una certa stabilità emotiva.

Quando il gelato è legato ad aspetti della propria infanzia, questo può indicare una necessità di tornare indietro verso qualcosa per cui si sente la mancanza o che si desidererebbe tornare a toccare con mano.

Mangiare un gelato in un contesto poco chiaro può indicare la necessità di riacquistare un certo equilibrio interiore o il voler mettere una distanza tra se e una circostanza che in qualche modo rischia di compromettere la lucidità e la capacità di azione.

Per questo, è molto importante capire come ci si sente sia durante il sogno che al risveglio. Attraverso le emozioni provate è infatti più facile arrivare a comprendere il reale significato del sogno.

I gusti dei gelati nei sogni

Non tutti lo sanno ma anche il gusto di gelato che si mangia può avere un significato ben preciso.

Un gelato al limone o comunque aspro può indicare difficoltà o momenti difficili dei quali si è tuttavia consapevoli. Uno alla fragola o di colore rosso può indicare la passione e la voglia di viverla in modo più acceso. Il gelato al cioccolato, invece, indica un gran bisogno di gratificazione. Ovviamente non si tratta di parallelismi assoluti. I gusti personali del sognatore, infatti, dovrebbero avere la precedenza. In ogni caso, riconoscere i sapori nei sogni indica la necessità di capire cosa piace e cosa non ed il bisogno intrinseco di iniziare a seguire l’istinto.

Questo aspetto vale ancor di più se in sogno ci si vede in gelateria ed intenti a scegliere il gusto di gelato da mangiare. Il modo in cui si vive una simile circostanza può indicare lo stato personale del sognatore. Ed in particolare se questi è effettivamente consapevole di cosa desidera, se sa scegliere senza indecisioni e se alla fine è soddisfatto delle decisioni che prende.

Mangiare un gelato che si sta sciogliendo

Quando il gelato tende a sciogliersi nel sogno il significato è da ricondursi a qualcosa che sta pian piano svanendo. Il sognatore si sta infatti allontanando (o ne sta prendendo coscienza) da qualcosa che fino a poco prima sentiva come eterna o positiva.

Come sempre, per capire al meglio i propri sogni è quindi necessario indagare sul proprio vissuto, sulle emozioni provate in sogno e, sopratutto, su quelle che si provano nel corso della giornata.

Desiderare di mangiare un gelato

Sentire il bisogno di gelato in sogno, oltre che un effettivo bisogno fisico di mangiare o di bere può indicare il bisogno di ricevere dolcezza o di vivere un momento di pura serenità. Ovviamente se si è a dieta, un sogno di questo tipo può indicare semplicemente una mancanza e pertanto va ricondotto al semplice desiderio di gustare qualcosa di dolce che è improvvisamente venuto a mancare.

Come sempre, a fare la differenza, sarà quindi il contesto in cui vive il sognatore e la situazione che sta attraversando nel periodo in cui si trova a sognare una determinata cosa.

Il gelato e il lotto

Per chi ha voglia di trasformare in numeri i sogni che fa, il gelato si lega al numero 16.

Mangiare il gelato, invece, è collegato al numero 65.

Ricordiamo che, al di là dei simbolismo, l’interpretazione dei sogni per essere efficace e corretta necessita di tutta una serie di conoscenze sul sognatore. Paure, ambizioni, carattere e vissuto personale incidono infatti sui sogni, modificando l’interpretazione di molti simbolismi.