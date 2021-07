Menù settimanale estivo: scopri le ricette leggere e fresche che si preparano in un lampo

Ecco un menù settimanale estivo con tante ricette leggere e fresche da preparare in un lampo. Scopri tante idee da portare in tavola.

Con l’arrivo delle stagione estiva alzi la mano chi ha voglia di cucinare e soprattutto di consumare piatti elaborati, calorici e pesanti. Le alte temperature ci fanno demordere dal trascorrere ore e ore ai fornelli. Non solo, anche accendere il forno spesso ci risulta estremamente scomodo perché anch’esso diffonde calore in tutta la casa.

Insomma d’estate si preferiscono in linea di massima piatti veloci, poco elaborati e freschi, da preparare in un lampo. Ecco perché allora diamo il via libera a fresche insalate, paste fredde, secondi di pesce, molto più leggeri rispetto alla carne e così via. Anche i dolci si trasformano in gelati, sorbetti o frullati di frutta fresca.

Scopriamo allora un menù settimanale estivo con ricette leggere e fresche da preparare velocemente per portare in tavola piatti sani ma al tempo stesso facili da cucinare. Ecco alcune idee.

Ecco un menù settimanale estivo con ricette fresche e leggere

Stilare un menù per tutta la settimana è sicuramente una buona idea per organizzarsi al meglio sia con la spesa che tra i fornelli. Se già sappiamo cosa dobbiamo cucinare possiamo anticiparci alcune preparazioni e avere più tempo libero per stare all’aria aperta.

In questo periodo la terra ci offre preziosi frutti: pomodori, zucchine, melanzane, peperoni, fagiolini, rucola ma anche albicocche, pesche, ciliegie, melone, anguria e così via. Sono tanti i prodotti che possiamo utilizzare per creare piatti freschi e leggeri. Scopriamo allora come comporre un menù settimanale estivo.

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

LEGGI ANCHE –> Menù settimanale per combattere il caldo: ricette fresche

Venerdì

Sabato

Domenica