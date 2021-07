By

L’insalata greca è un tipico piatto unico della cucina ellenica, sfizioso ed estivo con la marcia in più per saziarti con gusto.

Horiatiki è il nome nella lingua ellenica dell’insalata greca, un tipico piatto estivo originario di questo paese composto da pomodoro, cipolla, olive nere, cetriolo e feta. Ideale da consumare come piatto unico, o come contorno più sostanzioso, in genere si serve con la pita, il tipico pane greco.

Invitante, fresca e saporita l’insalata greca è un concentrato di benessere e rappresenta appieno la terra da cui proviene. Infatti racchiude gli ingredienti più caratteristici di questo paese.

E al primo assaggio chiudete gli occhi e immaginate una leggera brezza e il rumore del mare: in un’istante vi ritroverete in Grecia con la mente. Scopriamo subito la ricetta dell’insalata greca.

Ecco la ricetta dell’insalata greca

Fresca, saporita ed estiva l’insalata greca è uno di quei piatti dai sapori decisi capace di suscitare subito quella sensazione di estate e di voglia di evasione. Chi è stato in Grecia poi l’avrà sicuramente assaggiata nella sua versione originale e con la mente non potrà far altro che tornare a quei momenti di spensieratezza.

Ecco che allora per staccare dalla routine vogliamo proporvi la ricetta dell’insalata greca, un piatto evocativo di questa terra che vi lascerà piacevolmente stupiti anche se finora non lo conoscevate.

Per prepararla serviranno pochi ingredienti tipici della tradizione ellenica ma di facile reperibilità anche da noi. Per realizzarla potrete infatti utilizzare semplici olive nere se non trovate quelle greche anche se ormai nei supermercati si riesce a trovare proprio di tutto.

Premesso che esistono diverse varianti a seconda della zona in cui si va, c’è chi aggiunge i peperoni, chi i capperi, noi vi proporremo la nostra versione dell’insalata greca. Scopriamo allora come preparare questo piatto estivo sfizioso.

Ingredienti per 4 persone

350 g di pomodori rossi maturi

300 g di feta

2 cetrioli

1 cipolla rossa

30 olive greche (Kalamata)

olio evo q.b.

sale q.b.

origano q.b.

Preparazione

Iniziamo dalla cipolla: tagliamola a fette e mettiamola a bagno in acqua per circa 30 minuti così da eliminare l’acidità. Qui trovi tutti i trucchi per rendere più digeribile la cipolla.

Intanto mondiamo i cetrioli e eliminiamo la buccia con un pelapatate, quindi tagliamoli a rondelle. Laviamo anche i pomodori e tagliamoli a spicchi. Mettiamo tutto insieme in un recipiente.

Tagliamo a cubetti anche la feta e uniamola al resto degli ingredienti. Scoliamo quindi l’acqua dalla cipolla, l’asciughiamo con della carta da cucina e la uniamo nella ciotola. Aggiungiamo anche le olive quindi condiamo con olio evo, sale e una spolverata di origano. Serviamo con della pita il tipico pane greco.