Ami la pasta ma non puoi mangiarla? Esistono degli spaghetti speciali che sono sani e più buoni di quanto pensi: gli spaghetti di zucchine.

La pasta rientra tra i cibi più amati in assoluto e scelti sia per fare il pieno di energie (e buon umore) durante la settimana che per le occasioni importanti. Purtroppo, però, non sempre si tratta di un alimento salutare e sempre più persone si trovano a dover fare i conti con piani dietetici che non comprendono la presenza di pasta.

Come fare in tal caso? Visto che disperarsi è inutile, meglio rimboccarsi le maniche e trovare strade alternative per non dover rinunciare ad un primo piatto goloso. Per fortuna, le proposte rispetto ad un tempo sono decisamente aumentate. Ed oggi possiamo contare su pasta di legumi, di riso e addirittura sugli shirataki. Per chi ha voglia di un piatto che oltre a contenere poche calorie sia sano e anche goloso, però, c’è ancora una scelta da prendere al vaglio e si tratta degli spaghetti di zucchine.

Spaghetti di zucchine: come si preparano questi spaghetti speciali e come gustarli al meglio

Come il nome stesso suggerisce, gli spaghetti di zucchine sono spaghetti a base di verdure. Per ottenerli basta procurarsi delle zucchine genovesi ed un apposito macchinario (acquistabile a costi contenuti) per realizzarli velocemente. In alternativa si può procedere tagliando le zucchine a mano e creando delle strisce sottili per quanto sottili si desiderano gli spaghetti.

Dopo aver lavato le zucchine, quindi, si procede a trasformarle in zucchine. Fatto ciò si preparerà il sugo di accompagnamento che può essere di semplice pomodoro o con altri ingredienti come ragù di pollo (ottimo anche quello di tofu), etc… Ciò che conta è usare molte spezie al fine di rendere il condimento saporito. Questo, infatti, donerà maggior sapore anche agli spaghetti di zucchine, rendendo il piatto più completo.

Quando il sugo è quasi pronto si può passare a sbollentare le zucchine. La cottura dipende dal gusto personale ed in base a quanto le si desidera o meno al dente. Per un risultato ottimale, quindi, è consigliabile fare diverse prove nel tempo.

Una volta raggiunto (quasi) il grado di cottura desiderato, si potranno scolare le zucchine ed aggiungerle al condimento terminando così la cottura. Il risultato sarà un piatto bello da vedere poiché colorato, goloso al massimo e sopratutto sano e ipocalorico.

Gli spaghetti di zucchine si rivelano perfetti per chi ha problemi di glicemia alta o diabete e per chiunque non possa consumare la pasta tutti i giorni. Sono inoltre perfetti se si sta seguendo una dieta antinfiammatoria e per questo priva di grano e carboidrati raffinati. Oltre ad avere un indice glicemico davvero basso, sono infatti povere di calorie e prive di grassi. Motivo per cui si rivelano particolarmente indicate anche a chi sta seguendo una dieta.

Inserire questo piatto nel proprio menu offrirà una varietà sempre più ampia di cibi da poter mangiare senza sensi di colpa e tutto donando tutto il gusto desiderato e contribuendo a mantenere un buono stato di salute.