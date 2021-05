Un must della stagione calda, un modo per cucinare e mangiare senza troppa fatica, prepariamo l’insalata fresca di gamberi e ceci, non possiamo sbagliare

Il caldo chiama, le insalatone rispondono. Quante ne prepareremo anche la prossima estate? In mezzo a tutto quello che vi piace però potete infilare anche questa buonissima insalata fresca di gamberi e ceci.

Un condimento leggero, la croccantezza dei pinoli e delle carote, un po’ di soncino (che potete sostituire con la rucola). Costa poco, vale tanto e può diventare anche una cena completa, servita con delle fette di pane croccante oppure delle piadine.

Insalata fresca di gamberi e ceci, quali legumi usare?

In questa ricetta abbuiamo usato i ceci precotti per risparmiare tempo, ma potete usare anche quelli secchi mettendoli a bagno la sera prima e tenendoli così per almeno 123 ore. Poi dovete cuocerli per almeno 3 ore in una pentola a fiamma bassa.

Ingredienti:

900 g gamberi

230 g ceci precotti

150 g soncino

40 g pinoli

2 carote

1 spicchio di aglio

1 cucchiaino di paprika

olio extravergine d’oliva q.b.

1 limone

1 cucchiaino aceto balsamico

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

Il primo passaggio per questa golosa e fresca insalata è quello di pulire i gamberi o i crostacei che avete scelto. Dovete eliminare sia il carapace che la testa, poi togliete l’intestino che è quel filo nero al centro del gambero (usate uno stuzzicadenti in legno).

Poi tenete tutto da parte e passate a tostare i pinoli. Versateli in una teglia coperta da un foglio di carta da forno e cuoceteli in forno preriscaldato a 150° per circa 10 minuti (in forno ventilato a 130° per 6 minuti). In alternativa, comunque, potete tostarli anche in padella.

Versate un filo di olio in una padella insieme allo spicchio d’aglio e quando ha preso colore aggiungete anche i gamberi. Salate, pepate e infine insaporite con paprika. Cuocete a fuoco vivace per 6-7 minuti se sono di media grandezza, qualche minuto in più se sono più grandi. Quando sono cotti, metteteli in un piatto a raffreddare.

E ancora, scolate i ceci precotti. Versateli poi nella stessa padella usata per i gamberi e scaldateli in modo che si insaporiscano con il gusto dei crostacei. Quando hanno preso calore, toglieteli dalla padella e mettete a raffreddare pure quelli

Adesso che avete preparato tutto e quando è tutto almeno tiepido, potete mettere insieme l’insalata. Prendere una ciotola capiente e sul fondo disponete il soncino già lavato e asciugato. Poi aggiungete i gamberi, i ceci e i pinoli già tostati. Infine pulite due carote, spellatetele e tagliatele a julienne, aggiungendo pure quelle per dare un’altra parte croccante.

Mescolate tutto con due cucchiai di legno e infine preparate il condimento. In una ciotolina versate 4-5 cucchiai di olio extravergine, salate, pepate e aggiungente il succo di mezzo limone senza semini. Girate e condite la vostra insalata di gamberi e ceci, terminando con un cucchiaio di aceto balsamico versato a pioggia. Girate ancora e lasciate in frigorifero per almeno un’ora prima di servire.