By

Un grande classico della cucina italiana, rivisitato e corretto per adattarlo ai gusti di tutti, nasce così l’insalata di riso vegana, davvero imperdibile

Che cosa può essere preparato in largo anticipo, soddisfa i gusti di tutti, costa relativamente poco e rappresenta un pasto completo? In estate ci sono poche ricette migliori dell’insalata di riso che questa volta prepariamo in versione vegana con zucchine e peperoni.

La ricetta ideale per chi ha poco tempo a disposizione e magari si ritrova con ospiti a cena. Con il vantaggio che può essere preparata in largo anticipo e anche in questa versione vegana piacerà davvero a tutti

Insalata di riso vegana con zucchine e peperoni, usate il basmati

Ci sono tantissimi tipi di riso eccellenti in Italia ma questa volta puntiamo sul riso basmati perché siamo sicure che terrà bene la cottura con i chicchi belli separati.

Ingredienti (per 4 persone)

250 g di riso basmati

100 g di zucchine

100 g di peperoni gialli o rossi

100 g circa di ceci già cotti

100 di pomodorini

20 olive nere

1 mazzetto di rucola

olio extravergine d’oliva q.b.

sale q.b.

Preparazione:

Cominciate dalla parte più lunga che è quella della cottura del riso. Per questo mettete a bollire una pentola con acqua, salate quando sta per bollire e poi calate il riso seguendo i tempi di cottura indicati per scolarlo al dente.

Dopo averlo scolato, passatelo sotto acqua fredda corrente e lasciatelo intiepidire mentre preparate tutto il resto degli ingredienti che tanto richiedono poco lavoro.

Lavate i pomodorini, asciugateli con un canovaccio pulito e tagliateli in quattro parti. Poi lavate una zucchina, tagliatene 100 grammi e grattugiatela con una grattugia dai fori larghi. Lo stesso lavoro lo dovete fare poi con un peperoni,giallo o rosso per avere un bel quadro comatico.

Infine nella ciotola dove avete messo il riso a raffreddare, aggiungete anche le verdure grattugiate, i pomodorini in quarti e i ceci precotti, senza la loro acqua, oltre alle olive tagliate a metà oppure a rondelle. Infine lavate il mazzetto di rucola e aggiungetelo nella ciotola.



Condite con una dose generosa di olio extravergine d’oliva, assaggiate e regolate di sale. Poi date una bella girata e mettete in frigorifero per almeno 2 ore, ma è meglio se l’insalata di riso sta lì anche mezza giornata. Tiratela fuori solo poco prima di servirla e buon appetito.