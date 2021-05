Cinnamon Granola Flakes: per una colazione ricca di energia, gusto e leggerezza!

Cinnamon Granola Flakes, una granola perfetta da gustare a colazione, completamente preparata in casa e incredibilmente creata solo con i fiocchi di mais, scopriamo come prepararla!

Cinnamon Granola Flakes, un’ottima ricetta per una golosa, sana e leggera colazione perfetta per tutta la famiglia. Cosa ha di particolare questa granola? Sicuramente l’aroma alla cannella, che la rende unica ma anche la ricetta completamente a base di fiocchi di mais.

Come utilizzare la granola? Questo ingrediente sarà perfetto da tuffare nel latte sia caldo che freddo, ma davvero golosa se versata nello yogurt per una colazione o anche per una merenda da gustare magari dopo un’intensa attività fisica. Non vi resta che scoprire come preparare questa Cinnamon Granola Flakes e mettervi ai fornelli!

Cinnamon Granola Flakes: gli ingredienti e il procedimento per prepararla

La ricetta della Cinnamon Granola Flakes è creata dalla food blogger arianna.fit_life che la presenta come croccante e leggera e sana:

“…. e voi avete mai assaggiato una granola tutta di fiocchi di mais?! Inutile dirvi che è un tripudio di croccantezza…semplice, fatta a casa vostra, e in una versione SANA e LEGGERA!”

Gli ingredienti

Per preparare la Cinnamon Granola Flakes, avrete bisogno di:

“30 gr di fioccchi d’avena

70 gr di corn flakes di mais

noci/mandorle/semi di girasole/nocciole ( piacere fino a formare un peso totale di 30 grammi)

35 ml. di olio di semi

35 gr di eritritolo / o zucchero

1 cucchiaio di miele

20 ml. di acqua

cannella a piacere”

Il procedimento

“unisci tutti gli ingredienti spezzettando grossolanamente gli elementi più grandi, porta sul fuoco l’acqua calda, l’eritritolo e il miele, fai fondere fino a formare uno sciroppo e unisci amalgamando bene al resto degli ingredienti, unisci ora l’olio e mescola -stendi su una placca da forno, compattando bene il composto sino a formare un rettangolo- inforna a 180°C ventilato per circa 30 minuti, lascia raffreddare completamente e spezza con le mani”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da | (@arianna.fit_life)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da | (@arianna.fit_life)