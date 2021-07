Mousse al cioccolato con l’ingrediente segreto: ecco come rendere un dolce light

Una mousse al cioccolato con un ingrediente segreto che la renderà light: scopri come si prepara questo dolce delizioso adatto anche ai vegani.

Se finora avete sempre pensato che i dolci a base di cioccolato siano tutti ipercalorici e poco sani vi sbagliate. Infatti, il cioccolato fondente ha innumerevoli proprietà e consumarlo nelle giuste dosi apporta invece numerosi benefici.

Non solo, in questo caso vi proponiamo una ricetta del tutto sana a base di cioccolato fondente, priva di zucchero e con un ingrediente segreto che vi lascerà letteralmente stupiti.

Cremosa, appetitosa, ma soprattutto sana, questa mousse al cioccolato è adatta anche a chi segue un regime alimentare vegano: scopriamo allora l’ingrediente segreto per realizzare questo gustoso dolce al cucchiaio.

Ecco l’ingrediente segreto della mousse al cioccolato

Una crema vegana facile da preparare ma al tempo stesso super light e priva di ingredienti grassi ‘cattivi’ e di zucchero. Una mousse al cioccolato da preparare con un ingrediente segreto e naturale che vi lascerà di stucco.

Per prepararla ci metterete davvero 5 minuti e il risultato sarà strepitoso. Se siete curiosi di conoscere qual è l’ingrediente segreto per prepararla a breve lo sveleremo. Si tratta di un frutto dalle innumerevoli proprietà nutritive. Reputato anche un grande amico della linea.

Stiamo parlando dell’avocado un frutto esotico che si sposa perfettamente sia con le ricette dolci che salate. In questo caso sarà il nostro ingrediente segreto nella mousse al cioccolato.

Provate a presentarla senza citare la presenza dell’avocado e vedrete che i vostri commensali nemmeno si accorgeranno che lo avete utilizzato per prepararla. Scopriamo allora la ricetta fit facile e gustosa.

Ingredienti per 2 persone

1 avocado

100 g di cioccolato fondente

1 cucchiaio di miele

vanillina o estratto di vaniglia

Per decorare

granella di pistacchi

foglioline di menta

Preparazione

Come prima cosa dobbiamo dedicarci alla pulizia dell’avocado, qui trovi il metodo velocissimo per farlo. Una volta estratta la polpa teniamo da parte. Intanto sciogliamo il cioccolato fondente, qui trovi tutti i trucchi per farlo in maniera impeccabile.

A questo punto prendiamo un mixer e trasferiamo la polpa di avocado e frulliamo, quindi uniamo il cioccolato e frulliamo ancora. Uniamo il cucchiaio di miele, la vanillina o estratto di vaniglia e frulliamo ancora.

La nostra mousse di cioccolato e avocado è pronta. Dobbiamo solo decorarla e per farlo la trasferiamo direttamente nelle ciotoline monoporzione e aggiungiamo sopra della granella di pistacchi e una fogliolina di menta. Poniamo le ciotoline in frigorifero per farle rassodare per circa 15-30 minuti. Quindi serviamo la nostra mousse di cioccolato e avocado fredda.