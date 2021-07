Alessia Marcuzzi come Tommaso Zorzi: cosa cambia dopo l’addio a Mediaset

By

Alessia Marcuzzi seguirà le orme di Tommaso Zorzi? Ecco che cosa cambia per la conduttrice dopo l’addio a Mediaset.

Alessia Marcuzzi, dopo ben 25 anni di carriera in Mediaset, azienda che le ha permesso di esordire sul piccolo schermo degli italiani, ha deciso di abbandonare la nave. In quanto, secondo quanto dichiarato su Instagram, i progetti che le avrebbero proposto non rispettavano la sua idea di televisione.

Da qual momento però in rete non hanno fatto altro che spuntare numerose indiscrezioni riguardanti il futuro della bionda conduttrice, orfana tra l’altro di Temptation Island. A fornire maggiori indizi in più sul suo futuro lavorativo, ci ha pensato il settimanale Chi rivelando quale potrebbe essere la strada che avrebbe scelto di seguire. La stessa che ha voluto intraprendere Tommaso Zorzi dopo la fine della sua esperienza all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi.

Alessia Marcuzzi segue le orme di Tommaso Zorzi? L’indiscrezione

Alessia Marcuzzi, secondo quanto rivelato dalla testata diretta da Alfonso Signorini, avrebbe avuto negli scorsi giorni una chiacchierata con Discovery. Il portale e la conduttrice si sarebbero incontrati per parlare di un possibile progetto futuro. Una scelta, qualora dovesse realmente concretizzarsi, quello della Marcuzzi, che è stata già seguita da alcuni sui giovani colleghi, tra cui Tommaso Zorzi.

Il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha accettato di prendere parte a Drag Race Italia, nel ruolo di giudice, segnando il suo passaggio da Mediaset e Discovery. La stessa scelta è stata fatta anche da Giulia De Lellis che ha debuttato come conduttrice proprio grazie alla piattaforma, che ha scelto di affidarle la conduzione di Love Island, anche se non ha raggiunto i risultati sperati.

Alessia Marcuzzi dopo l’addio a Mediaset è pronta ad approdare sulla piattaforma digitale Discovery? Staremo a vedere che cosa riserverà il futuro lavorativo della bella conduttrice, che ha deciso di dare un taglio netto con il suo passato.