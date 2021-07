Cecilia Rodriguez, Giulia Salemi ammette: “Era fuori contesto”

Cecilia Rodriguez si era lasciata andare a qualche considerazione di troppo su Giulia Salemi e ora lei è pronta a replicare.

Cecilia Rodriguez, mentre Ignazio Moser era impegnato all’Isola dei Famosi, ai microfoni di Tommaso Zorzi, aveva dichiarato di non aver apprezzato alcuni atteggiamenti di Giulia Salemi in passato. In quanto tra loro c’era una bella conoscenza e l’è apparso che la fidanzata di Pierpaolo Pretelli fosse in cerca di una relazione con un uomo che avesse fatto, o facesse, parte della sua famiglia.

Tali dichiarazioni hanno travolto la sorella minore di Belen Rodriguez al centro della polemica, ma Giulia aveva preferito rispondere con il silenzio fin quando non ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, dove per la prima volta ha commentato ciò che è accaduto tra le due qualche tempo fa.

Giulia Salemi rompe il silenzio su Cecilia Rodriguez: “L’ho apprezzato”

Giulia Salemi ha affermato di aver trovato certe dichiarazioni alquanto fuori luogo. Anche perché facevano riferimenti ad episodi avvenuti molti anni prima, ma comprende che l’è stata posta una domanda del tutto improvvisa dalla quale non poteva sottrarsi. Tant’è che dopo la nascita della polemica che le riguarda, Cecilia Rodriguez le ha subito scritto.

“Mi ha chiamata e mi ha detto che era dispiaciuta, anche perché ha tirato fuori cose dette tre anni fa e, quindi, fuori contesto e per questo é stata attaccata sul web” ha raccontato la bella modella di origini iraniane. “Ma capisco che rispondeva ad una domanda improvvisa“ ha poi aggiunto. “Ho risposto con il silenzio, non ho montato la polemica e ho apprezzato che mi abbia cercato“ ha poi concluso. “All’Isola l’ho sempre salutata, per me é un capitolo chiuso” ha aggiunto.

Giulia Salemi su Cecilia Rodriguez non le ha di certo mandate a dire, rivelando per la prima volta che cosa pensa di quanto accaduto mesi fa sul suo conto.