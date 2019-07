Avocado, un superalimento per la tua salute, ecco tutti gli effetti benefici

L’avocado è tra i migliori alimenti per promuovere la tua salute, ecco tutti i suoi benefici

Proteine, acidi grassi, vitamine e minerali, ecco tutto ciò che contiene un solo frutto: l’avocado. Mangiare avocado equivale a consumare un pasto completo, e questo è solo uno dei tanti effetti benefici di questo frutto.

L’avocado è un alimento molto nutriente. È ricco di proteine ​​(4,02 grammi, mentre una mela contiene 0,47 grammi), fibre (13,5 grammi) e antiossidanti.

L’avocado contiene molto potassio, che ha l’effetto di prevenire possibili problemi cardiovascolari causati dell’eccessivo consumo di sale.

Solo un avocado contiene il 23% del nostro fabbisogno giornaliero di acido folico (vitamina B9), che svolge un ruolo importante nella protezione del cuore e previene possibili malformazioni nei bambini nelle donne in gravidanza.

L’altra motivazione principale che dovrebbe spingerti a consumare avocado è la presenza di acidi grassi. Gli acidi grassi contenuti negli avocado, sono gli stessi presenti nell’olio d’oliva, sono i più riconosciuti dalla scienza per la loro efficacia nel prevenire l’insorgenza del cancro al seno e per combattere le malattie cardiache. Se hai problemi di colesterolo, l’avocado è la soluzione.

Il consumo di avocado ha anche un effetto benefico sugli occhi perché contiene luteina (uno dei tanti pigmenti naturali). Questa sostanza impedisce la degenerazione della macula, una piccola area della retina e della cataratta.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Benessere CLICCA QUI

L’avocado per perdere peso

Sebbene gli effetti benefici dell’avocado per la salute siano noti, poche persone sanno che nonostatnte sia un frutto “grasso”, può contribuire a farti perdere peso.

L’avocado è ricco di acidi grassi monoinsaturi, dei costituenti dei lipidi. Questi acidi forniscono la sensazione di sazietà e riducono le voglie di snack, cioccolato o caramelle.

Inoltre, l’avocado può prevenire eventuali carenze di vitamine e minerali che possono apparire in caso di dieta squilibrata.

Tuttavia, è molto importante notare che 125 grammi di avocado contengono in media 200 calorie in più rispetto all’equivalente in altri frutti e verdure, ma molto meno delle patatine fritte, biscotti o altri dolci.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI