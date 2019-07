Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori. Benvenuto al piccolo Domenico.

Erano ormai giorni che tutti si chiedevano quando sarebbe arrivato il momento. Superato il termine stabilito per la gravidanza, il figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sembrava infatti non aver ancora alcuna intenzione di venire al mondo.

Questa mattina, però, qualcosa è cambiato e la coppia di Uomini e Donne ha finalmente potuto incontrare il piccolo Domenico, atteso con trepidazione fin dal primo momento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Rosa Perrotta, struggente messaggio prima del parto: “ho paura”

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda i personaggi di Uomini e Donne CLICCA QUI!

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori di Domenico

Fonte: Instagram @pietro_tartaglione

Tutto è iniziato con una storia su Instagram, postata questa mattina da Pietro Tartaglione. Un semplice testo con scritto “Forza amore mio”, come ad indicare che il momento era finalmente arrivato.

Ed infatti, poco tempo dopo, sulla pagina Instagram dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne è apparsa la foto che tutti desideravano vedere ovvero quella che annuncia la venuta al mondo del piccolo Domenico. Una foto semplice, che mostra il polso della Perrotta con la targhettina. Tutto accompagnato da una semplice nota di testo: “La felicità pesa 4 kg”

È infatti questo il peso del bambino, loro primogenito, che si chiama Domenico, come il padre di Pietro.

Il bimbo era atteso ormai da un po’ visto che la data della nascita era stata fissata per il 22 Luglio.

Nonostante un ritardo che normalmente si sarebbe fatto sentire e che probabilmente avrà anche preoccupato la coppia, sia Pietro che Rosa negli ultimi giorni hanno cercato di tenersi impegnati, sdrammatizzando con foto e storie, senza mai smettere di mostrarsi sui propri canali social.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Rosa Perrotta su Giulia De Lellis: “ignorante e omofoba”

Si è trattato quindi di una gravidanza che, ritardi a parte, si è mostrata piuttosto serena visto che la Perrotta è riuscita a concedersi anche dei momenti di svago a bordo piscina nonostante le incredibili giornate di caldo e forse proprio per contrastarle. Caldo che ora che ha tra le braccia il piccolo Domenico sarà certamente ancor più sopportabile.

Inutile dire che i commenti dei follower sono già tantissimi e tutti carichi di complimenti e auguri per il lieto evento. Auguri ai quali ci uniamo anche noi di chedonna.it facendo i migliori auguri alla coppia e al piccolo Domenico.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Rosa Perrotta è incinta di Pietro Tartaglione: l’annuncio a Domenica Live – VIDEO

Leggi anche -> Rosa Perrotta pubblica questa foto e provoca i commenti dei fan

Leggi anche -> Isola dei Famosi: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, dettagli sulle nozze